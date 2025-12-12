علت واژگونی اتوبوس تهران–یاسوج در سمیرم مشخص شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج که ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز در حال عبور از گردنه ایلان‌دره بود، به دلیل بی‌احتیاطی و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس، از مسیر خارج شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مسیر از نظر فنی و شرایط جوی هیچ مشکلی نداشته و بررسی اولیه نشان می‌دهد عامل انسانی، مهم‌ترین دلیل وقوع این سانحه بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این اتوبوس ۲۲ مسافر داشته است، گفت: متأسفانه در این حادثه سه نفر شامل یک خانم و دو آقا در صحنه جان باختند.

مولوی ادامه داد: همچنین ۱۵ نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم توجه رانندگان به استراحت کافی، رعایت سرعت مطمئنه و کنترل دقیق وسیله نقلیه در مسیرهای کوهستانی تأکید کرد.

سرهنگ مولوی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی جزئیات بیشتر حادثه همچنان ادامه دارد.