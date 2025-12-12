  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

علت واژگونی اتوبوس تهران–یاسوج در سمیرم مشخص شد

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، علت اولیه وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور سمیرم بوده است.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج که ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز در حال عبور از گردنه ایلان‌دره بود، به دلیل بی‌احتیاطی و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس، از مسیر خارج شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مسیر از نظر فنی و شرایط جوی هیچ مشکلی نداشته و بررسی اولیه نشان می‌دهد عامل انسانی، مهم‌ترین دلیل وقوع این سانحه بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این اتوبوس ۲۲ مسافر داشته است، گفت: متأسفانه در این حادثه سه نفر شامل یک خانم و دو آقا در صحنه جان باختند.

مولوی ادامه داد: همچنین ۱۵ نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم توجه رانندگان به استراحت کافی، رعایت سرعت مطمئنه و کنترل دقیق وسیله نقلیه در مسیرهای کوهستانی تأکید کرد.

سرهنگ مولوی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی جزئیات بیشتر حادثه همچنان ادامه دارد.

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      31 6
      پاسخ
      تقریباً هر ده روز.. یک واژگونی اتوبوس اتفاق می‌افتد... پس پلیس راهور.. مشغول چه کاری است
    • سروش IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      30 0
      پاسخ
      با سلام لطفا یک پیشنهاد میدم پیگیری کنید به نظر من هر ترمینال مسافربری باید یک کارشناس خبره پزشکی قبل از رانندگی هر راننده اتوبوس صحت و سلامتی راننده چکاب کنن
      • باسلام باید همین کار را انجام داد IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        4 1
        باسلام باید همین کارا انجام داد
    • اچ IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      5 1
      پاسخ
      همه ارگان ها اعم از پلیس راهور راهداری مدیر فنی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای رفع مسولیت وشانه خالی کردن زیر مسولیت یا عدم توانایی راننده در کنترل اتوبوس ویا خستگی وخواب آلودگی را علت اصلی حادثه می نامند در صورتی که همه ارگان ها متاسفانه متاسفانه متاسفانه ضعف دارند وبیان نمیکنند
    • پارا RU ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 0
      پاسخ
      سلام. لطفا برای جاده یاسوج سمیرم چاره ای بیاندیشید. این جاده هیچ ایمنی نداره و من بعنوان دانشجو هربار جونم کف دستمه و‌میرم و میام. خواهش میکنم به مردم رحم کنید این جاده رو درست و استاندارد کنید
    • سلطان IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 1
      پاسخ
      کناراون جاده حفاظ نداره، گاردریل حفاظ محکمی نیس،وقتی یه سواری برخورد می‌کنه با گاردریل باخودش مسیرش ،توقع دارید اتوبوس بگیره، راهداری صدردصدی بخاطر جاده های مزخرفش مقصره
    • امین IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 2
      پاسخ
      هر کی جاده سمیرم رفته باشه می‌دونه چه جاده و گردنه ها خطرناکی داره درسته برخی راننده هامون همه ناشی و جوگیرن ولی ۷۰ درصد تصادفات و فوتی ها بخاطر وسایل نقلیه داغون و جاده های نا امن
    • امین IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      4 2
      پاسخ
      جالبه همه گفتن پلیس راهور ولی کسی اسم اصل کاری یعنی راهداری و وزارت راه نیاورد ....پلیس چیکار کنه وقتی جاده ها و وسایل نقلیه داغونن
    • Mina IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام. ببخشید که همیشه تقصیر راننده هاست. اصلا وزارت راه و فرمانداری ها و کارخانه های ماشین سازیمون مشکل ندارن. همین جاده اونقد خطرناک هست به اندازه کافی جاده کوهستانی هست تازه اونقد که جاده ها را رسیدگی نکردند آسفالت جاده ها کنده شده کافیه ی ماشین بلغزه داخل ی چاله خب معلومه که نمیشه کنترلش کرد. جاده سمیرم به اصفهان اونقد چاله های خطرناک داره که اگه کسی به جاده آشنا نباشه یا کسی شب گذرش بیفته واقعا خطرناکه
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      اگر گواهینامه این نوع رانندگان باطل میشد برای همیشه. شاید بیشتر بازدارنده بود برای بقیه رانندگان.قانونی که تو اندونزی اجرا میشه
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      متاسفانه قانونی نیست و بیشتر راننده ها شرایط رانندگی رو ندارن

