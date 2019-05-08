تحلیل فیتزپاتریک از رفتار کنونی بولتون مقابل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک فیتزپاتریک» مدیر سابق اجرایی برنامه عدم اشاعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، با انتشار پیامی در توئیتر در خصوص اقدامات «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا نوشت: اقدامات بولتون در خصوص اطلاعاتی که از ایران به دست وی می‌رسد همان کاری را می‌کند که در زمان جنگ عراق انجام داده بود.

«لورا روزن» از روزنامه نگار آمریکایی که برنامه هسته‌ای ایران و تحولات مربوط به آن را دنبال می‌کند نیز در این رابطه در توئیتر عنوان داشت: هر روزه اطلاعاتی درباره ایران به دست بولتون می‌رسد که اغلب آنها به درد نمی‌خورند. بولتون هر اتفاقی را بحرانی می‌کند. این موضوع را مقامات سابق آمریکا به من گفته‌اند.

جان بولتون در بیانیه‌ای که کارشناسان آمریکایی آن را صرفاً «برای ارعاب ایران» توصیف کردند، از اعزام ناو هواپیمابر لینکلن به منطقه استقرار فرماندهی مرکزی آمریکا (غرب آسیا / خاورمیانه) خبر داد اما تأکید کرد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.

اما در مورد جنگ طلبی بولتون، «پل پیلار» افسر بازنشسته سازمان سیا می‌گوید: جان بولتون با کمک رفیقش مایک پمپئو دارد همه اقدامات ممکن را انجام می‌دهد تا با ایران جنگ راه بیندازد.

«وندی شرمن» معاون وزیر خارجه اسبق آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام، نیز در توئیتی نوشت: حقیقت دارد، جان بولتون ما را به جنگ با ایران و ونزوئلا سوق می‌دهد؟ هیچگاه جنگی را ندیده‌ام که وی خواستار آغاز آن نباشد. دونالد ترامپ کجا است؟