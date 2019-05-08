همکاری نهادهای قرآنی ایران و پاکستان گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی جوهر و سید خاور رضا، از مؤسسان بنیاد قرآن کریم پاکستان با بهرام کیان، رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی دیدار و درباره گسترش همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور تبادل نظر کردند.

سید خاور رضا ضمن معرفی فعالیت‌های بنیاد قرآن در زمینه توسعه و ترویج علوم قرآنی در پاکستان گفت: آغاز به کار بنیاد قرآن به سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد و از همان سال‌ها، اولین فعالیت قرآنی ما نیز با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

وی افزود: هم‌اکنون در شهر کراچی در چهل و دو مرکز در مناطق مختلف شهری، دوره‌های آموزشی علوم تجوید، روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و همچنین، بازآموزی مربیان قرآنی برگزار می‌کنیم.

این فعال قرآنی ادامه داد: نمایشگاه‌های قرآن کریم، چاپ کتاب‌های آموزشی و لوح‌های فشرده از دیگر برنامه‌های بنیاد قرآن پاکستان است.

وی بیان کرد: علاقه‌مندیم همکاری‌های بنیاد قرآن کریم پاکستان با مراکز قرآنی ایران با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دوره‌های آموزش تخصصی برای مربیان قرآنی، برگزاری مسابقات قرآنی، تلاوت‌های مجلسی با حضور قاریان ممتاز و اعزام گروه‌های تواشیح گسترش یابد.

بهرام کیان، رئیس خانه فرهنگ کشورمان در ادامه این دیدار با بیان اینکه قرآن کریم نقطه اشتراک و وصل تمام مسلمانان است، گفت: خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از مشارکت در فعالیت‌های بنیاد قرآن استقبال می‌‎کند.

وی آمادگی این نمایندگی فرهنگی را برای برگزاری دوره‌های بازآموزی ویژه مربیان قرآنی، محفل انس با قرآن و نمایشگاه قرآنی در پاکستان اعلام کرد.