به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار داشت: پایان سال جاری شاهد برگزاری انتخابات در سراسر کشور هستیم که میطلبد مدیران دستگاههای اجرایی زمینه برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم فراهم کنند.
وی به شرایط کنونی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در اثر تحریمهای ناجوانمردانه و سخت آمریکا آنها فشار حداکثری وارد میکنند و ایستادگی ملت را مورد هدف قرار دادند و امیدوارند این ایستادگی را بشکنند.
خورشیدی بیان کرد: آنها معیشت مردم را هدف قرار دادهاند و همه تلاششان این است که انسجام ملی مردم ایران تأثیر بگذارند و جامعه را از حاکمیت جدا کنند.
وی اضافه کرد: آنها میخواهند امید به آینده را از بین ببرند و مردم در ۴۰ سالگی علی رغم همه فراز و نشیبها همواره سربلند بیرون آمدند و نشان دادند شایسته بهترین خدمات هستند.
وی خاطر نشان کرد: اگر این تحریمها و فشارها به هر کشور دیگری وارد میشد از هم میپاشید ولی نظام اسلامی مثل اول و قویتر از همیشه بواسطه اتحاد همه آحاد مردم سربلند بیرون آمدند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه مدیران در راه خدمتگزاری به مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند؛ گفت: مدیران بر تکریم شهروندان و رعایت حقوق شهروندی نظارت کامل داشته باشند و برخورد مناسب با درخواست مردم داشته باشند.
وی بر ضرورت اجرای برنامه نشاط اجتماعی در سطح استان و شهرستان تاکید کرد و اضافه کرد: دشمن ناامیدی ملت را هدف قرار داده و امید با نشاط حل میشود و اگر نشاط و امید افزایش یابد دشمن ناامیدتر خواهد شد.
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