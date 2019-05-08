به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد مشکینفام با اشاره به عملیاتی شدن دو سکوی دریایی فاز ۱۴ در سال ۹۷ و برداشت روزانه یک میلیارد فوتمکعب گاز ترش از این دو عرشه اظهار کرد: فاز ۱۴ پارس جنوبی شرایط مطلوبی دارد و بر اساس برنامهریزیها، مقرر است دو سکوی باقیمانده این طرح با ظرفیت روزانه هر یک ۵۰۰ میلیون فوت مکعب تا پایان امسال عملیاتی شوند و گاز تولیدی این دو سکو برای تصفیه به یکی از پالایشگاههای پارس جنوبی ارسال شود.
وی با ابراز امیدواری درباره تقویت گروه پیمانکار پروژه بهمنظور شتاب در روند پیشرفت بخش پالایشگاهی طرح فاز ۱۴ افزود: تغییراتی در سطوح مدیریتی کارفرما اعمال شده و انتظار میرود در گروه پیمانکار پروژه هم اصلاحاتی انجام شود.
مدیرعامل یک شرکت نفتی ایرانی پیشبینی کرد که مطابق با برنامه زمانبندی، نخستین ردیف شیرینسازی پالایشگاه فاز ۱۴، اواخر امسال یا ابتدای سال آینده به بهرهبرداری برسد.
افزایش ۵۰۰ میلیون فوتمکعبی برداشت گاز از فاز ۱۳ پارس جنوبی
مشکینفام با اشاره به بهرهبرداری رسمی از فاز ۱۳ پارس جنوبی در اسفندماه ۹۷ و تولیدی شدن دو عرشه دریایی این طرح نیز گفت: امسال نیز یکی از سکوهای فرعی این فاز با ظرفیت برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز عملیاتی میشود.
وی با اشاره به حادثهای که بر اثر برخورد نفتکش نروژی با پایه سکو و چاههای موقعیت دریایی SPD۱۳A در گذشته رخ داد، افزود: با رفع مشکلات مربوط به آن حادثه و تکمیل حفاری چاهها، نصب و بهرهبرداری از این سکو به سال آینده موکول میشود، البته ساخت سکو و احداث خطوط لوله دریایی این موقعیت تا پایان امسال به اتمام میرسد.
افزایش یک میلیارد فوتمکعبی برداشت گاز
این مقام مسؤول در ادامه به برنامهریزی برای برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود دو موقعیت دیگر دریایی این طرح تا نیمه نخست امسال عملیاتی شود و برداشت گاز ترش از فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی به ظرفیت کامل برسد.
به گفته وی، با توجه به تکمیل بخش پالایشگاهی این طرح و بهرهبرداری رسمی از آن در سال ۹۷، گاز برداشت شده از دو موقعیت جدید به پالایشگاه فاز ۲۲-۲۴ ارسال و تصفیه میشود.
بدین ترتیب با افزایش روزانه ۷۸ میلیون مترمکعب برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی، وعده وزیر نفت درباره افزایش ۶۰ میلیون مترمکعبی از این میدان مشترک امسال محقق خواهد شد.
نظر شما