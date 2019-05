۱۰ نشریه علمی پژوهشی برتر گروه علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دکتر فاطمه عظیم زاده رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی گفت: گزارش استنادی نشریات علمی- پژوهشی وزارت بهداشت در پایان هرسال بر اساس اطلاعات پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود، گزارش (SID-JCR) به ارزیابی تمامی نشریات مصوب وزارت بهداشت، که حداقل سابقه انتشار از ۲ سال قبل را داشته باشند، می‌پردازد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، در این رتبه بندی، شاخص تأثیر و شاخص آنی (شاخص‌های استاندارد و بین‌المللی ارزیابی نشریات) به عنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده‌اند.

عظیم زاده خاطرنشان کرد: ۱۰ نشریه برتر بر اساس شاخص تأثیر (Impact Factor) به شرح زیر معرفی شده اند.

نشریه IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY به صاحب امتیازی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

نشریه JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (JRHS) به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

نشریه UROLOGY JOURNAL به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشریه IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES (IJPBS) به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشریه ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE به صاحب امتیازی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

نشریه INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نشریه MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (MJIRI) به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشریه IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND INFERTILITY به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نشریه «توانبخشی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشریه «ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها» به صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی

به گفته رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بر اساس نتایج این ارزیابی، دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد هرکدام با دو نشریه برتر در این رده بندی، از جمله دانشگاه‌های موفق در حوزه نشریات علمی به شمار می‌آیند.

وی افزود: همه ۱۰ نشریه برتر در جدول شاخص آنی( Immediacy Index ) انگلیسی زبان هستند و اکثر آنها در نمایه‌های معتبر بین‌المللی حضور دارند، که این امر به دلیل توجه پایگاه‌های معتبر بین‌المللی به روز آمدی و انتشار به هنگام نشریات است.

در آخرین گزارش استنادی نشریات مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID-JCR)، تعداد ۴۱۵ نشریه‌ی دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت بهداشت حضور داشتند که از این میان ۲۳۸ عنوان دارای شاخص تأثیر غیر صفر هستند به عبارت دیگر حدود ۵۷ درصد از این نشریات شاخص تأثیر غیر صفر دارند.