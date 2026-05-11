۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

موفقیت علمی دانشگاه بیرجند؛

نشریه«مطالعات مدیریت توسعه سبز» جزو برترین‌های پایگاه اسنادی علوم جهان

بیرجند- نشریه «مطالعات مدیریت توسعه سبز» دانشگاه بیرجند در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه Q۱ را کسب کرد و در میان مجلات علمی برتر منطقه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه ثاقب جو صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از کسب رتبه Q۱ توسط نشریه علمی «مطالعات مدیریت توسعه سبز» در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد و اظهار کرد: این نشریه با صاحب‌امتیازی دانشگاه بیرجند منتشر می‌شود و توانسته است با ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی، در زمره نشریات برتر حوزه تخصصی خود قرار گیرد.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند با اشاره به مشخصات علمی و اجرایی این نشریه افزود: «مطالعات مدیریت توسعه سبز» به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این نشریه همچنین در ارزیابی سال ۱۴۰۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه «الف» شده است، موضوعی که بیانگر اعتبار علمی، کیفیت محتوایی و جایگاه پژوهشی آن در میان نشریات دانشگاهی کشور است.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند ضمن تبریک این موفقیت علمی به مدیرمسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و جامعه دانشگاهی دانشگاه بیرجند، این دستاورد را گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی دانست.

کد مطلب 6826249

