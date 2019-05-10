افزایش همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در دیدار مدیران بین‌الملل دانشگاه علوم کاربردی آلمان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، زمینه‌های همکاری علمی و دانشگاهی مابین دو دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرج‌الله طالبی مدیر کل بین‌الملل دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ملاقات با دکتر دوست محمدیان مدیر بین‌الملل دانشگاه علوم کاربردی آلمان ضمن معرفی دو دانشگاه در خصوص توسعه همکاری‌های علمی در زمینه تبادل اساتید و دانشجویان، تبادل تجربیات آموزشی، به روز رسانی سرفصل دروس آموزشی، تعریف سرفصل‌های جدید در رشته‌های نوین، برگزاری دوره‌های مشترک کوتاه مدت و بلند مدت، و همکاری‌های بین المللی در چارچوب طرح اراسموس، بحث و تبادل نظر کردند.

مقرر شد دو دانشگاه در زمینه برگزاری دوره‌های مشترک با ارائه مدرک مشترک، برگزاری دوره‌های ویژه کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط SME، برگزاری وبینارهای آموزشی، به روز رسانی سرفصل دروس، ایجاد مدرسه تجارت مشترک و توانمندسازی و تبادل مدرسان همکاری کنند.