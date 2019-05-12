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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

در راستای برپایی نمایشگاه تمدن‌های آسیایی

آثار موزه ملی ایران به چین رفت

آثار موزه ملی ایران به چین رفت

مدیرکل امور موزه های کشور گفت: تعدادی از آثار تاریخی موزه ملی ایران که متعلق به دوره هخامنشی تا صفوی بوده است به موزه ملی چین برای برپایی نمایشگاهی به نام تمدن های آسیایی منتقل شد.

محمدرضا کارگر به خبرنگار مهر گفت: این آثار بامداد روز گذشته به موزه ملی چین واقع در شهر پکن منتقل شده است تا در نمایشگاهی که فردا ۲۳ اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد، در کنار ۴۵۰ اثر تاریخی از ۲۰ کشور دیگر به نمایش گذاشته شود. این آثار تا آخر مرداد تحت عنوان نمایشگاه تمدن‌های آسیایی به نمایش در می‌آید.

وی ادامه داد: بیش از صد شیء این نمایشگاه مربوط به تمدن چین و مابقی آثار مربوط به ۲۰ کشور شرکت کننده از جمله ترکیه، آذربایجان و… است در واقع این نمایشگاه جلوه‌ای از تمدن‌های آسیایی است.

مدیرکل موزه‌های کشور گفت: ۱۵ قلم شیء مربوط به دوره‌های هخامنشی تا صفوی از محوطه‌های مختلف تاریخی از ایران به این نمایشگاه رفته که شامل آثار سفالی، سنگ نوشته‌های هخامنشی، مجسمه نیم تنه گچی مربوط به دوره ساسانی، شیشه‌های ساسانی و چینی‌های آبی و سفید است که معرف ارتباط بین ایران و چین خواهند بود.

وی افزود: ایران با چین در زمینه‌های فرهنگی و برای برگزاری نمایشگاه مشترک آثار تاریخی همکاری دارد و در این باره با هم مذاکره نیز داشته اند.

کد مطلب 4614521
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • ايراني IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
      5 0
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      كپي شو برامون نفرستند .
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      مشابه انها را میسازند و به ایران پس میدهند
    • محمد IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مگه چین اثار باستانیشو به ایران میده که شما اثار باستانی مارو دراختیار اونها گذاشتید با اجازه کی اینکارو کردید واقعن که

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