به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالی که دیگر مشخص نیست چین و آمریکا بتوانند به توافقی دست پیدا کنند تا به جنگ تجاری درحال تشدید خود پایان دهند، سهام آمریکا و آسیا سقوط کردند.
به نظر میرسد روز یکشنبه پس از این که آمریکا از چین خواست تغییراتی اساسی در قانون خود انجام دهد و چین هم اعلام کرد «هیچ میوه تلخی را که به منافع این کشور آسیب بزند، نخواهد بلعید»، دو کشور در مذاکرات خود به بنبست رسیده باشند.
در ساعات کار بازارهای آسیایی، در ابتدای معاملات امروز، شاخص ایمینی سهام اساندپی ۵۰۰ آمریکا ۱.۰۰ درصد سقوط کرد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن ۰.۴ درصد افت کرد تا به پایینترین سطح ۲ ماهه خود که روز پنجشنبه ثبت کرده بود نزدیک شود.
درحالی که بازارهای هنگکنگ به علت تعطیلات رسمی بسته بودند، در بازارهای چین شاخص کامپوزیت شانگهای و شاخص شرکتهای برتر چین، سیاسآی ۳۰۰، به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۶ درصد سقوط کردند.
نیکی ژاپن ۱.۰۰ درصد سقوط کرد و به پایینترین سطح خود از ۲۸ مارچ تا کنون رسید، اما در ادامه نیم درصد از این افت را جبران کرد.
ایاساکس استرالیا ۰.۴۴ درصد افت کرد و کوسپی کرهجنوبی ۱.۰۶ درصد پایین آمد.
نرخ سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا، با انتظار از این که اختلافات تجاری به رشد اقتصادی جهان فشار وارد کند، اندکی افت کرد و به ۲.۴۴۱ درصد رسید.
دونالد ترامپ یکشنبه شب در توئیتر خود نوشت: آمریکا دقیقاً در همان نقطهای با چین قرار دارد که ما میخواستیم باشد. او اضافه کرد: پکن در مقابل ما عهدشکنی کرده است و بعد به دنبال مذاکره مجدد است.
جنگ تجاری بین دو کشور روز جمعه پس از آن تشدید شد که ترامپ با اعلام این که چین عهدشکنی کرده و به برخی وعدههای قبلی خود عمل نکرده است، تعرفههای واردات ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش داد.
چین بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که این اقدام را تلاقی خواهد کرد.
در بازار ارز، نرخ برابری یوآن با دلار در بازارهای خارج از چین ۰.۴ درصد افت کرد و به پایینترین نرخ ۴ ماهه ۶.۸۸ رسید.
نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن ۰.۲ درصد پایین آمد و به ۱۰۹.۷۴ واحد رسید.
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