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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۲۷

سال گذشته؛

۴۷۵ زندانی در استان البرز با کمک خیرین آزاد شدند

۴۷۵ زندانی در استان البرز با کمک خیرین آزاد شدند

فردیس - مدیرعامل ستاد دیه استان البرز گفت: سال گذشته ۴۷۵ زندانی در استان البرز با کمک خیرین ازاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر مقدسی در آئین جشن گل‌ریزان که شامگاه یکشنبه در شهرستان فردیس برگزار شد، با اشاره به وجود ۳۴۹ زندانی جرایم غیر عمد در استان البرز، اظهار کرد: با کمک‌های جمع‌آوری‌شده در سال گذشته به ۴۷۵ زندانی جرایم غیر عمد استان کمک شد.

وی در ادامه بابیان اینکه زندانیان جرایم غیر عمد استان البرز برای آزادی مشکل مالی دارند، تصریح کرد: ۲ درصد از این زندانیان مشکل دیه کارگاهی دارند که امید داریم با کمک خیرین آزاد شوند.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز بابیان اینکه ۴۷۵ زندانی در سال گذشته با کمک ۱۳۰ میلیون تومانی خیرین آزادشده‌اند، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد شکات از طلب خود گذشت کردند.

وی عنوان کرد: امید داریم در سال جاری بتوانیم بدهی‌های زندانیان جرایم غیر عمد در استان البرز را بپردازیم و این افراد را به خانه و خانواده خود بازگردانیم.

کد مطلب 4615349

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