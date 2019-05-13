گفتمان اخلاق محور در فضای مجازی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «نقد و اندیشه»، با موضوع «صیانت از اخلاق در فضای مجازی» و با تمرکز بر «گفتمان اخلاق محور در فضای مجازی» توسط وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور هادی خانیکی پژوهشگر و استاد علوم ارتباطات، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری استاد حوزه و دانشگاه و فعال فضای مجازی و سید بشیر حسینی استاد دانشگاه و رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای برگزار می‌شود، سخنرانان به بیان دیدگاه خود درباره اخلاق در فضای مجازی می‌پردازند.

این نشست روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در ساختمان مرکزی روابط عمومی وزارت ارتباطات برگزار می‌شود و ورود خبرنگاران و دانشجویان به این نشست آزاد است.