به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی در بازدید از مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های موادیاب پلیس (سپکا) در جمع خبرنگاران گفت: این مرکز، آموزش و نگهداری کل سگ‌های موادیاب کشور را پوشش می‌دهد و سال گذشته مجموع کشفیات مواد مخدر توسط سگ‌های موادیاب در کل کشور حدود ۱۰ درصد بود.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران، از همه ابزارها و ظرفیت‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کند و حوزه‌های مقابله، درمان، پیشگیری و کاهش آسیب را هماهنگ باهم پیش می‌برد، مرکز سپکا نیز یکی از آن ظرفیت‌های مهم و ارزشمندی است که در امر مبارزه، استفاده مطلوبی از آن می‌شود.

دبیرکل ستاد در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها بر روند مبارزه با مواد مخدر تأثیرگذار بوده است، گفت: طبق پژوهش انجام شده، بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف مبارزه مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر در کشور می‌شود، لذا تحریم‌های جهانی اثرگذار است.

مؤمنی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با مواد مخدر مبارزه بین‌المللی انجام می‌دهد، زیرا بخش عمده‌ای از تولید مواد مخدر برای ترانزیت به اروپا است، پس جامعه جهانی و دیگر کشورهای دنیا هم باید سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند؛ چرا که جوانان ما به خاطر جوانان اروپایی با مواد مخدر مبارزه می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران مرکز مبارزه با مواد مخدر است، بیان داشت: برگزاری همایش‌های بین‌المللی و تشویق‌های زبانی جامعه جهانی از ایران به خاطر این مبارزه جهانی، مشکلی از ایران در این عرصه کم نمی‌کند.

دبیرکل ستاد افزود: سالانه بیش از ۸۰۰ تن مواد مخدر توسط ایران کشف می‌شود و این در حالیست که در کشور مبدأ - افغانستان - که سطح زیر کشت آن از وسعت چندین کشور بیشتر است، کشفیات مواد مخدرش کمتر از یک‌سوم ایران است. چرا باید این حجم اختلاف وجود داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش بسیاری از مسائل را آشکار می‌کند.

مؤمنی در پایان تاکید کرد: متأسفانه تحریم‌های جهانی در همه بخش‌های مبارزه با مواد مخدر اعم از ترانزیت، درمان، پیشگیری و… اثر گذاشته است.