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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۵۱

سرپرست سازمان امور مالیاتی خبر داد:

وصول ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۹۷

وصول ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۹۷

سرپرست سازمان امور مالیاتی از تحقق۹۷درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ خبر داد وگفت: در سال گذشته و در بخش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت گسترده مودیان مالیاتی در تأمین هزینه‌های کشور در سال گذشته، مهمترین رویکردهای نظام مالیاتی را اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‎مداری، حمایت از تولید و اشتغال، برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش تعامل و تسهیل خدمت رسانی به مودیان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: از این رقم، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات به حیطه وصول درآمد که ۹۷ درصد تحقق را نشان می‌دهد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: وصولی بخش مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۱ درصد تحقق و ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات وصول شد که تحقق ۹۱ درصدی و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

پناهی تاکید کرد: مهمترین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، وصول حداکثری معوقات مالیاتی و مالیات ستانی بدون تحمیل بار مالیاتی بر دوش مودیان دارای پرونده می‌باشد.

کد مطلب 4616161

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