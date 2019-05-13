وصول ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت گسترده مودیان مالیاتی در تأمین هزینه‌های کشور در سال گذشته، مهمترین رویکردهای نظام مالیاتی را اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‎مداری، حمایت از تولید و اشتغال، برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش تعامل و تسهیل خدمت رسانی به مودیان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: از این رقم، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات به حیطه وصول درآمد که ۹۷ درصد تحقق را نشان می‌دهد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: وصولی بخش مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۱ درصد تحقق و ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات وصول شد که تحقق ۹۱ درصدی و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

پناهی تاکید کرد: مهمترین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، وصول حداکثری معوقات مالیاتی و مالیات ستانی بدون تحمیل بار مالیاتی بر دوش مودیان دارای پرونده می‌باشد.