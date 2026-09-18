سیدجواد نیک‌قلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح شهاب در استان کرمانشاه اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی استعدادهای برتر در رده‌های پایه و فراهم کردن مسیر حضور آنها در تیم‌های ملی اجرا می‌شود و کرمانشاه نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب در رشته کبدی، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

وی افزود: کرمانشاه سابقه حضور بازیکنان بزرگ در کبدی کشور را دارد و با توجه به ظرفیت‌هایی که امروز در این استان ایجاد شده و همچنین فعالیت هیئت جدید کبدی، می‌توان انتظار داشت این استان در آینده نزدیک بار دیگر در سطح ملی بدرخشد.

دبیر هیئت کبدی جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه این رشته در مدارس نیز گفت: از دوره یازدهم تحصیلی، کبدی وارد مدارس شده و به عنوان یک درس تدریس خواهد شد. امیدواریم این اتفاق زمینه‌ای برای ایجاد مسیر تازه‌ای در آموزش و پرورش و توسعه کبدی در میان دانش‌آموزان باشد.

نیک‌قلب با اشاره به ظرفیت ورزشکاران کرمانشاهی در بخش بانوان و آقایان تصریح کرد: این استان در هر دو بخش ظرفیت فنی قابل توجهی دارد و از مربیان توانمندی نیز برخوردار است. یکی از بانوان پرافتخار کرمانشاه نیز به عنوان نماینده استان در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن حضور دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه در دهه ۸۰ دوران درخشانی در کبدی داشت و امیدواریم با همراهی مسئولان، مربیان، ورزشکاران و هیئت استان، این رشته بار دیگر به روزهای اوج خود بازگردد و شاهد حضور پررنگ‌تر شیرپسران و شیردختران کرمانشاهی در تیم‌های ملی باشیم.

دبیر هیئت کبدی جمهوری اسلامی ایران همچنین از وجود بازیکنان کرمانشاهی در سطح بین‌المللی یاد کرد و گفت: کرمانشاه علاوه بر داشتن ملی‌پوشان متعدد، بازیکنی دارد که در لیگ هند نیز به میدان می‌رود و این موضوع ظرفیت فنی استان را نشان می‌دهد.

نیک‌قلب در پایان از آمادگی فدراسیون برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: سیاست فدراسیون این است که کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های کبدی کشور، به یکی از پایگاه‌های این رشته تبدیل شود تا بتوان از ظرفیت‌های استان برای برگزاری تمرینات و اردوهای تیم‌های ملی استفاده کرد.

وی افزود: با افتخار از میزبانی اردوهای تیم‌های ملی، حتی در رده بزرگسالان، در کرمانشاه استقبال می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد این ظرفیت را به شکل مناسبی پوشش دهیم.