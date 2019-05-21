عضویت ۶۴ درصدی بانوان قروه ای در کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی شامگاه دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه از پنج باب کتابخانه عمومی و نهادی و یک باب هم مشارکتی خبر داد و به عضویت فعال ۶ هزار و ۸۱۸ نفر در سال گذشته اشاره کرد.

وی از تعداد اعضای فعال چهار هزار و ۱۴۵ نفر را شامل بانوان و دو هزار و ۶۷۳ نفر را آقایان دانست و میزان عضویت بانوان در کتابخانه ها را ۶۴ درصد اعلام کرد.

به گفته عباسی بیشترین میزان عضویت در سال ۹۷ مربوط به قروه با پنج هزار و ۴۳۲ نفر بود و بعد از آن به ترتیب دلبران با ۶۱۷ نفر، سریش‌آباد با ۵۰۵ نفر و دزج با ۳۵۴ نفر اعضای مرتبط را تشکیل می‌دهند.

وی تعداد سه هزار و ۵۲۵ نفر از اعضا را در مقطع ابتدایی، دو هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع متوسطه، ۶۵۳ نفر را کارشناسی، ۱۷۲ نفر ارشد، ۱۵۱ نفر را دارای مدرک کاردانی و ۱۷ نفر را در مقطع دکترا عنوان کرد.

مطابق اظهارات عباسی در سال گذشته تعداد ۶۲ هزار و ۵۹۰ نسخه کتاب امانت برده شده و تعداد مراجعین هم ۱۲۰ هزار و ۹۴۹ نفر بوده که از این تعداد ۶۵ هزار و ۶۲۵ نفر آن را بانوان و ۵۵ هزار و ۳۲۴ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند و در واقع میزان مراجعه بانوان با ۵۴ درصد بیشتر بوده است.

وی در ادامه تعداد نسخه‌های کتاب در کتابخانه های شهرستان را ۷۴ هزار و ۳۸ نسخه دانست و به برگزاری ۵۴۶ برنامه فرهنگی شامل ۱۶۱ مورد قصه گویی، ۶۱ نشست کتابخانه ای، ۴۳ نشست مدرسه‌ای و پنج مورد نشست تخصصی شهرستانی اشاره کرد.

برگزاری ۲۷ مرحله نمایشگاه مناسبتی، ۵۵ کلاس آموزشی، ۲۶ مسابقه کتابخوانی و … از دیگر مباحثی بودند که رئیس نهاد کتابخانه های قروه به آن پرداخت.

جواد عباسی همچنین از جذب ۳۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان سهم نیم درصدی شهرداری‌ها در سال ۹۷ خبر داد و گفت: از این میزان ۲۷ میلیون تومان سهم شهرداری قروه، پنج میلیون تومان شهرداری دزج، دو میلیون و ۲۳۶ هزار تومان شهرداری دلبران بوده و در این میان شهرداری سریش‌آباد اما پرداختی نداشته است.