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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۵۶

در سال گذشته ثبت شد؛

عضویت ۶۴ درصدی بانوان قروه ای در کتابخانه ها

عضویت ۶۴ درصدی بانوان قروه ای در کتابخانه ها

قروه- رئیس نهاد کتابخانه های عمومی قروه از مشارکت ۶۴ درصدی بانوان شهرستان در زمینه کتابخوانی در کنار جذب بیش از ۳۴ میلیون تومان سهم نیم درصدی شهرداری ها در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی شامگاه دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه از پنج باب کتابخانه عمومی و نهادی و یک باب هم مشارکتی خبر داد و به عضویت فعال ۶ هزار و ۸۱۸ نفر در سال گذشته اشاره کرد.

وی از تعداد اعضای فعال چهار هزار و ۱۴۵ نفر را شامل بانوان و دو هزار و ۶۷۳ نفر را آقایان دانست و میزان عضویت بانوان در کتابخانه ها را ۶۴ درصد اعلام کرد.

به گفته عباسی بیشترین میزان عضویت در سال ۹۷ مربوط به قروه با پنج هزار و ۴۳۲ نفر بود و بعد از آن به ترتیب دلبران با ۶۱۷ نفر، سریش‌آباد با ۵۰۵ نفر و دزج با ۳۵۴ نفر اعضای مرتبط را تشکیل می‌دهند.

وی تعداد سه هزار و ۵۲۵ نفر از اعضا را در مقطع ابتدایی، دو هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع متوسطه، ۶۵۳ نفر را کارشناسی، ۱۷۲ نفر ارشد، ۱۵۱ نفر را دارای مدرک کاردانی و ۱۷ نفر را در مقطع دکترا عنوان کرد.

مطابق اظهارات عباسی در سال گذشته تعداد ۶۲ هزار و ۵۹۰ نسخه کتاب امانت برده شده و تعداد مراجعین هم ۱۲۰ هزار و ۹۴۹ نفر بوده که از این تعداد ۶۵ هزار و ۶۲۵ نفر آن را بانوان و ۵۵ هزار و ۳۲۴ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند و در واقع میزان مراجعه بانوان با ۵۴ درصد بیشتر بوده است.

وی در ادامه تعداد نسخه‌های کتاب در کتابخانه های شهرستان را ۷۴ هزار و ۳۸ نسخه دانست و به برگزاری ۵۴۶ برنامه فرهنگی شامل ۱۶۱ مورد قصه گویی، ۶۱ نشست کتابخانه ای، ۴۳ نشست مدرسه‌ای و پنج مورد نشست تخصصی شهرستانی اشاره کرد.

برگزاری ۲۷ مرحله نمایشگاه مناسبتی، ۵۵ کلاس آموزشی، ۲۶ مسابقه کتابخوانی و … از دیگر مباحثی بودند که رئیس نهاد کتابخانه های قروه به آن پرداخت.

جواد عباسی همچنین از جذب ۳۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان سهم نیم درصدی شهرداری‌ها در سال ۹۷ خبر داد و گفت: از این میزان ۲۷ میلیون تومان سهم شهرداری قروه، پنج میلیون تومان شهرداری دزج، دو میلیون و ۲۳۶ هزار تومان شهرداری دلبران بوده و در این میان شهرداری سریش‌آباد اما پرداختی نداشته است.

کد مطلب 4621798

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