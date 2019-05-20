اختصاص زمین رایگان به سرمایه گذاران هتل در ۵۰۰ نقطه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان نوشت: «همانطور که استحضار دارید این سازمان در راستای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، تسهیلات لازم را برای برخورداری سرمایه‌گذاران از مشوق‌های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات معافیت‌های گمرکی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت عوارض، پروانه ساختمانی واگذاری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های گردشگری و … فراهم کرده است.

مزید استحضار در حال حاضر تقاضاهای قابل توجهی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری خصوصاً ساخت هتل‌های چهار و پنج ستاره در کلان شهرها وجود دارد.

بنابراین به منظور توسعه زیر ساخت‌های بخش گردشگری و پیرو مذاکره حضوری و نظر مساعد حضرتعالی خواهشمند است دستور فرمایند دستگاه‌های اجرایی نسبت به تأمین زمین مورد نیاز در ۵٠٠ نقطه از سطح کشور برای ساخت هتل و سایر تأسیسات محرک بخش گردشگری به صورت رایگان یا اقساط بلند مدت حداقل ۲۰ ساله به این سازمان اقدام کنند تا در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.

پیشاپش از هدایت‌ها و حمایت‌های حضرتعالی جهت توسعه صنعت گردشگری کشور سپاسگذارم.»

این نامه ۲۸ اردبیهشت ماه به رئیس جمهور نوشته شده است.

آنطور که روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی خبر داده است محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از موافقت روحانی با این نامه خبر داده است.پیش از این استانداران و شهرداران مختلفی در کشور خبر داده بودند که زمین و پروانه ساختمانی رایگان به هتلسازان داه می‌شود. از جمله شهردار اصفهان که این خبر را اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد و گفته بود که شهرداری آمادگی دارد زمینه همکاری را برای سرمایه گذارانی که قصد هتلسازی دارند با واگذاری زمین و اهدا پروانه ساختمانی رایگان مساعد کند. واگذاری سه هکتار زمین رایگان به سرمایه گذاران هتل‌های ۵ ستاره خبر دیگری بود که استاندار لرستان اعلام کرده بود. رئیس شورای شهر اردبیل هم این خبر را در سال ۹۵ داده بود و گفته بود که هر کسی در حوزه هتلسازی سرمایه گذاری کند زمین رایگان از ما خواهد گرفت. در سال ۹۳ نیز مسعود سلطانی فر رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در جریان سفرش به لرستان گفته بود: هر سرمایه گذاری که قصد داشته باشد در لرستان اقدام به احداث هتل کند ما زمین رایگان در اختیارش قرار خواهیم داد. ‎