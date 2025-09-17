به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری بیان کرد: با هدف ایجاد انگیزه و جذب سرمایهگذاران در حوزه گردشگری و توسعه ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز، وزارتخانه متولی این حوزه با همکاری و هماهنگی وزارت کشور، استانداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها و بخشداریها، موفق به اجرای مشوقها و حمایتهای قانونی مرتبط شده است. بر این اساس، در حال حاضر ۳۰ شهر از ۱۲ استان کشور با اولویت مراکز استانی، از معافیتها، تخفیفها و تسهیلاتی همچون تقسیط صدور عوارض پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری برخوردار شدهاند.
وی اشاره کرد: این اقدامات در دولت چهاردهم، به ویژه در استانهای مرکزی و آذربایجان غربی اعمال شده و در استانهای کردستان، لرستان و آذربایجان شرقی نیز شاهد افزایش تعداد شهرهای مشمول و دامنه تخفیفات بودهایم.
تجری افزود: علیرغم روند پیشرفت این اقدام در سایر استانها، کلانشهر اصفهان معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمانپذیر که طی دو سال گذشته اعمال میشد را در یکسال اخیر حذف کرده است.
مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری تصریح کرد: اعمال این مشوقها، علاوه بر تسهیل در روند جذب سرمایهگذاران، کاهش قابل توجه هزینههای پروژههای گردشگری، تسریع در اجرای طرحها، افزایش اشتغالزایی، رونق اقتصادی و توسعه کسب وکارهای محلی را در پی خواهد داشت و همچنین باعث حفظ نقدینگی سرمایهگذاری در ابتدای شروع پروژهها میشود.
وی تاکید کرد: پیگیریهای لازم برای افزایش و تعمیم این مشوقها به سایر استانها و شهرستانهای کشور انجام شده است؛ از جمله مکاتبه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تمام استانداران در این خصوص که انتظار میرود با اتخاذ و تمهیدات مناسب، توسعه این حمایتها تسریع شود.
