تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به نفع روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"کنستانتین کاساچف" گفت : " پایان دادن به پروژه نیروگاه اتمی بوشهر به همان اندازه که پاسخگوی منافع ایران است پاسخگوی منافع روسیه نیز هست. در اینجا مسئله سود تجاری چندان مطرح نیست، بلکه تحکیم موضع روسیه در بازار جهانی انرژی اتمی ضرورت دارد".

وی افزود :" باید چنین پروژه هایی را به پایان رساند تا نشان دهنده این باشد که روسیه در بازار صنایع انرژی، شرکت کننده ای مقتدر است".

کاساچف همچنین ضمن ابراز تاسف از مسائل به وجود آمده درباره نیروگاه اتمی بوشهر خاطر نشان کرد که به محض حل شدن مسائل مالی و واریز مبالغ مربوطه، ایران و روسیه باید به همکاری در زمینه بوشهر بازگردند.

این مقام روسی در همسویی با فشارهای غرب علیه ایران،درخواست غیر منطقی و غیر قانونی 1+5 از ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم را به عنوان خواسته های جامعه بین المللی قلمداد می کند. این شش کشور که فناوری هسته ای را در انحصار خود قرار داده اند از انتقال آن به کشورهای مستقل از جمله ایران جلوگیری می کنند.



کاساچف در این زمینه از ایران خواست تا کار غنی سازی اورانیوم را که به زعم وی خواسته جامعه جهانی است، متوقف کند.



روسیه اخیرا اعلام کرده است که ایران مدتی است وجوه مالی را برای ادامه کار بوشهر به حساب شرکت اتم استروی اکسپورت که شرکت سازنده نیروگاه است، واریز نکرده و به همین دلیل این شرکت از احتمال تاخیر در تکمیل این نیروگاه خبر داده است.

این نماینده دومای روسیه در واکنش به تسلیم نشدن ایران در برابر فشارهای قدرتهای سلطه گر از جمله آمریکا برای منصرف شدن از حقوق هسته ای مشروع خود به انتقاد ضمنی از تهران پرداخت و گفت :"موضع ایران( مقاومت در برابر فشارها) مرا شگفت زده می کند. اکنون برای این کشور لازم است تا انعطاف بیشتری در اجرای تعهدات بین المللی نشان دهد".