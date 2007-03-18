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۲۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

بزرگترین سازمان اسلامی هند بار دیگر شرایط نامساعد مسلمانان را یادآور شد

بزرگترین سازمان اسلامی هند بار دیگر شرایط نامساعد مسلمانان را یادآور شد

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بزرگترین سازمان اسلامی هندوستان طی جدیدترین گزارش خود از وضعیت مسلمانان هندوستان آمار و ارقامی ارائه کرده که نشان از وضعیت نابسامان زندگی مسلمانان هندوستان دارد. این در حالی است که آماری مشابه این پیشتر از سوی یک کمیته دولتی برای بررسی وضعیت مسلمانان هندوستان اعلام شده بود و طی این فاصله زمانی شرایط مسلمانان هندی تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، سازمان جماعت اسلامی هند به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی هندوستان در جدید ترین گزارش خود از وضعیت مسلمانان، بزرگترین اقلیت این کشور که 18 درصد جمعیت 08/1 میلیاردی هندوستان را تشکیل داده اند اعلام کرد: بیش از 138 میلیون مسلمان هندی دارای وضعیت زندگی ناامید کننده ای هستند و تقریباً در تمام زمینه ها از سایرین عقب مانده اند.

حدود 5/94 درصد مسلمانان هندوستان زیر خط فقر زندگی می کنند و به خانواده هایی که در مناطق روستائی زندگی می کنند دانه های غلات رایگان برای کاشت ارائه نمی شود. 60 درصد مسلمانان در مناطق روستائی صاحب زمین نیستند و تنها 2/3 درصد از آنها از تسهیلات بانکی چون وام استفاده می کنند.

براساس این گزارش 6/54 درصد مسلمانان در مناطق روستایی و 60 درصد در مناطق شهری هرگز در مدارس حضور نیافته اند که این میزان با میانگین 8/40 درصدی ملی در مناطق روستایی و 9/19 درصد مناطق شهری مقایسه می شود.

گزارش سازمان جماعت اسلامی هند تصریح می کند: تنها 40 درصد مسلمانان مناطق شهری از آموزش مدرن برخوردار هستند و 1/3 درصد آنها تحصیلات خود را به اتمام رسانده و 2/1 درصد در مقاطع پیش از فارغ التحصیلی آموزش خود را رها کرده اند.

درمیان دختران مسلمان تنها 8/32 درصد به مدرسه رفته و 9 درصد آنها به سطح متوسطه راه می یابند؛ درحالی که 60 درصد زنان مسلمان درمناطق شهری سواد خواندن و نوشتن ندارند.

کد مطلب 462326

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