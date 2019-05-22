روند سرمایه گذاری در شهرستان دشتی شتاب بیشتری بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در نشست ستاد اقتصادی مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان دشتی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی نباید برای اجرای طرح‌های اقتصادی موانع ایجاد کنند.

وی افزود: طرح گلخانه هیدروپونیک به عنوان یکی از طرح‌های خوب در سطح استان که برای اولین بار اجرا شده است دارای پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی است که تاکنون ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که برای تکمیل آن پیگیر تسهیلات هستیم.

وی بیان کرد: طرح پرورش زالو از دیگر طرح‌های خوب در بخش کاکی است که پیش بینی می‌شود تا هفته دولت به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: واحدهایی که مشکل منابع مالی دارند دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنند تا این واحدها به مرحله تولید برسند.

وی با بیان اینکه از راه اندازی کارگاه‌های صنایع دستی در سطح روستاها در جهت ایجاد فضای کسب حمایت می‌کنیم، گفت: در شرایطی که کشور در تحریم اقتصادی است باید راهکار مناسب جهت شتاب بیشتر کارها صورت بگیرد.

نادری یادآور شد: بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به نسبت گذشته عملکرد بهتری داشتند که تقدیر و تشکر می‌شود.

فرماندار دشتی به اتفاق جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان از نه طرح اقتصادی در روستاهای تلخو، گنخک شمالی و جنوبی و مسیله در بخش کاکی بازدید کردند و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد.