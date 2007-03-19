رئیس جمهور وارد ارمنستان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، محمود احمدی نژاد در سفر کوتاه خود به این کشور قرار است پس از افتتاح خط لوله گاز ایران- ارمنستان در جمع مسئولان و مدیران این پروژه گازرسانی سخنرانی کند.



خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان 140 کیلومترطول دارد که 100 کیلومتر آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و ادامه آن در خاک ارمنستان واقع است .



به گفته مسئولان این پروژه از طریق این خط لوله در مرحله اول بین 300 تا 400 میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان انتقال می ‌یابد.