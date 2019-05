پدافند غیرعامل در مواضع نظامی به دفاع عمق داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در جمع دانشجویان دانشگاه هوافضا سپاه، ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک ماه رمضان، اظهار داشت: امیدواریم ان‌شاءالله همه از برکات الهی در این ماه مبارک کمال استفاده را ببرند، و رحمت، نصرت الهی شامل حال همه‌ی ما باشد و بتوانیم کما فی السّابق پایدار، پای کار، هوشیار و مراقب از انقلاب اسلامی عزیز و انقلاب باشیم و بتوانیم بعد از چله اول چله دوم انقلاب را هم با صلابت بیشتر تحت رهبری مقام عظمای ولایت و بر اساس بیاناتی و خطوطی که ایشان ترسیم فرمودند ادامه دهیم.

*سپاه کفایت و لیاقت لازم را برای پاسداری از انقلاب اسلامی را دارد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدا تا به حال نقش بی بدیلی در حفاظت از انقلاب اسلامی داشته است و هر روز که می‌گذرد بر نقش و اهمیت سپاه افزوده می‌شود، و این افزایش نقش سپاه، چند دلیل مشخص دارد؛ یکی از آن دلایل این است که سپاه سازمانی است که کفایت و لیاقت لازم را برای پاسداری و صیانت، در همه صحنه‌هایی که انقلاب اسلامی را تهدید می کرده است، دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون نقش آفرینی خود را در تمامی عرصه‌ها نشان داده و ثابت کرده در همه حوزه‌ها از قابلیت‌های زیادی برخوردار است، سپاه در مقاطع حساس توانسته با لطف خدا، ایثارگری و جانفشانی انقلاب اسلامی را از توطئه بدخواهان این نظام مقدس نجات دهد، بنده بخاطر دارم در اوایل انقلاب که شاید هنوز شاکله سپاه درست شکل نگرفته بود. «امام (ره) فرمودند: که اگر سپاه نبود کشور هم نبود» درواقع حفاظت و پاسداری از انقلاب زمانی که انقلاب اسلامی مولودی جوان و بسیار نو پا بود، توسط سپاه انجام شد و موجب شد تا سطح زیادی از تهدیدات در حوزه‌های مختلف مثل؛ براندازی، جنگ تحمیلی و… دفع شود و یک دفاع همه جانبه از کشور صورت گیرد.

*سپاه تهدیدات را به خوبی شناخته است

سردار جلالی در ادامه عنوان کرد؛ امیدوار هستیم که همواره خداوند این توفیق را به ما بدهد تا بتوانیم هم تهدید را خوب بشناسیم و رویکردی که رهبری معظم انقلاب، برای ما ارائه می‌کنند، برای دفاع از انقلاب اسلامی بکار ببندیم و حتی یک لحظه از آن عقب نمانیم کما این که در گذشته و در تاریخ اسلام نمونه‌هایی را داشتیم که افرادی از امام جامعه و رهنمودهای ایشان دور شدند، در زمان جنگ صفین سپاهیان امام علی (ع) تدبیر رهبری و فرماندهی را نتوانستند تشخیص دهند و قرآن‌ها را بر سر نیزه کردند، این نشان از آن دارد که سپاهیان آن دوران بصیرت و شناخت لازم را نسبت به یکدیگر، رهبری، امام معصوم و شرایط آن زمان نداشتند. در چهل ساله ابتدای انقلاب سپاه نشان داده که همواره در چارچوب سیاست‌های رهبری معظم انقلاب و امام عظیم الشان حرکت کرده است و تهدیدات دوران را به خوبی شناخته است و تلاش کرده در آن مسیر و سمتی حرکت کند که انقلاب اسلامی ترسیم کرده است. سپاه بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری که فرمودند: "توجّه داشته باشید؛ مهم این است که در هر دوره‌ای از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنیِ دشمن چگونه است و چه‌کار دارد با ما می‌کند؛ نقشه‌ی دشمن را بفهمیم؛ درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه‌ی دشمن چیست، پیشگیری می‌کنی، خودت را آماده می‌کنی؛ یا دفاعِ خوب می‌کنی یا حمله‌ی پیش‌دستانه می‌کنی؛ در جنگ نظامی این‌جوری است."، آینده نگری و شناسایی تهدیدات آینده را در دستور کار خود قرار داده است و به همین خاطر است که امروز متناسب با تهدیداتی که وجود دارد تجهیزات و امکانات زیادی را برای مقابله با تهدیدات کنونی و حتی تهدیدات آینده تولید و تأمین کرده ایم، همه این موضوعات با نگاه پیش دستانه محقق شده است.

*دانشکده هوا و فضا باید تغییرات اقلیمی را رصد کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه با اشاره به حوادث اخیر و افزایش تغییرات اقلیمی در کشور هشدار داد: مادر یک دوران تغییرات اقلیمی در کشور مواجه هستیم، باید این نکته را عرض کنم که در دنیای امروز تغییرات اقلیمی را یکی از تهدیدات مؤثر در ۵ تا ۱۰ سال آینده می‌دانند، این که تغییرات اقلیمی اخیر در کشور منشأ انسانی و یا منشأ طبیعی دارد را بایستی در مراکز علمی در مورد آن بحث و گفتگو کرد، البته در این دانشگاه (دانشکده هواوفضا) و حوزه هوافضا لازم است که تغییرات اقلیمی و بررسی تغیرات جوی نیز پرداخته شود.

*بارندگی‌ها در کشور در ۵۰ سال گذشته بی نظیر بوده است

سردار جلالی تصریح کرد: امسال خوشبختانه موجی از بارندگی در کشور رخ داد که در ۵۰ سال گذشته به معدل کلی کشور بی نظیر بود و توانستیم حجم زیادی از بارش الهی برای کشور جذب کنیم. طبیعتاً این تغییرات اقلیمی هم برکاتی دارد برای کشور و هم اگر آماده نباشیم خساراتی برای ما در پی دارد. تمام پیش بینی‌های کشور قبل از سال جدید دلالت بر این داشت که ما در یک دوره خشک سالی هستیم و ما در بهمن و دی ماه به دنبال ذخیره سازی آب برای تأمین آب شرب مورد نیاز هم وطنانمان در سراسر کشور بودیم، و به این علت، حداکثر ظرفیت‌های آبی در سراسر کشور برای مقابله با خشک سالی حفظ شد، مسئولان کشور نسبت به موضوع سیل تا اندازه زیادی غافل گیر شدند، به غیر از معدود افرادی که توانستند پیش بینی تقریبی از تغییرات اقلیمی سال اخیر داشته باشند، تقریباً در هیچ یک از مراکز برآورد اطلاعاتی اقلیم و هواشناسی نتوانستند برآورد دقیقی از میزان بارش‌ها داشته باشند و آن چند نفر که برآوردهایی داشتند به دلیل این که پیش بینی آن‌ها نسبت به پیش بینی اکثریت شاز محسوب می‌شد به همین خاطر به آن توجه نکردند. اگر پیش بینی درستی از اقلیم وجود داشت ما سدها را تخلیه می‌کردیم تا ظرفیت را برای روان آب‌ها و بارش‌های اخیر مهیا کنیم و تقریباً هیچ خسارتی نداشته باشیم، البته این احتمال نیز وجود داشت، چه بسا با تخلیه سدها و عدم بارش‌ها با یک بحران جدی آب مواجه شویم، علی ای حال برآوردها و موضوع آب یک موضوع بسیار مهم است که باید به آن پرداخته شود.

*آیا عملاً کشور وارد دوره ترسالی شده است؟

وی در ادامه افزود: سوالی که کشور با آن مواجه است، این است که آیا این تغییرات اقلیمی مختص به سال ۹۸ است و با این تغییرات طی سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت؟ و آیا عملاً کشور وارد دوره ترسالی شده است؟ البته طی روزهای گذشته رئیس سازمان هواشناسی اظهاراتی داشت که حاکی از آن بود که ما هنوز در دوره خشک سالی هستیم و وارد دوره ترسالی نشده‌ایم، بنابراین برنامه‌هایی که برای مدیریت کشور در دوره ترسالی و خشک سالی اتخاذمی‌شود، متفاوت است. به عنوان مثال سیاست‌های دوره خشک سالی؛ کم مصرف کردن آب، ذخیره سازی آب پشت سدها و برنامه‌هایی متناسب با آن دوره است و طبیعتاً اگر وارد دوره ترسالی شده باشیم باید برعکس آن عمل کنیم و سیاست‌های متناسب با دوره ترسالی توسط مسئولان اجرا شود.

*ارزش ۲۵-۲۰ میلیارد یورویی بارش‌های اخیر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان این که این بارش‌ها نعمت‌هایی را نیز با خود به همراه داشته است، عنوان کرد: بارش‌های اخیر تقریباً نزدیک به ۱۰ سال کم بارشی را جبران کرده است و اکثر منابع آب زیر زمینی ما مثل قنات‌ها چاه‌ها و… که طی سال‌های خشک و کم بارش اخیر خشک شده بود و ممکن بود عوارض بدی را برای کشور ایجاد کند، را خوشبختانه پُر کرده است، به غیر منابع آب زیرزمینی منابع آب سطحی ما اعم از دریاچه‌ها، تالاب‌ها، سدها نیز به لطف بارش‌های اخیر پر شد، هواشناسان اعلام کرده‌اند که اگر قصد خرید این مقدار آب را داشتیم بایستی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد یورو بابت آن هزینه می‌کردیم، که این رقم قابل توجهی است ولی کل خسارتی که سیل بر کشور وارد کرده است و باید پرداخت شود ۲.۵ میلیارد یورو است، به عبارتی ما ۱۰ برابر خسارتی که وارد شده است در جریان تغییرات اقلیمی اخیر منفعت کسب کرده‌ایم. این برای اولین بار است که ۲۳ استان تحت یک پدیده جوی دچار بحران سیل شد، البته این بحران با شدت‌های مختلف ابراز وجود کرد و به نوعی چهار استان (گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان) از حجم بیشتری از بارش‌ها و روان آب‌ها را شامل شدند و طبیعتاً خسارت بیشتری نسبت به ۱۹ استان دیگر دیدند، سابقه ۶۰ ساله هواشناسی کشور نیز گزارشی را مبنی بر درگیر بودن ۲۳ استان با یک پدیده اقلیمی را نداشته است.

*سپاه احتیاط و عمل کلی نظام در برابر با حوادث اساسی و جدی است

سردار غلامرضا جلالی اظهار داشت: در جریان مواجه و مدیریت بحران این حوادث برخی از اشکالات و نواقص مربوط به مدیریت بحران کشور وجود دارد، یکی از مواردی که رهبری معظم در پاسخ نامه رئیس جمهور محترم مبنی بر تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت و بازسازی مناطق سیل زده به آن تاکید داشتند مدیریت واحد و یک فرماندهی هماهنگ بود، بسیاری از کشورهای جهان الگوهای مدیریت بحران خاص خود را دارند، بطور معمول نیز آن واحدی که در ابتدایی‌ترین ساعات حوادث را مدیریت می‌کند و در صحنه حاضر است، نیروهای نظامی آن کشور هستند. در ایران نیز به طور کلی نیروهای مسلح و تا حد زیادی سپاه احتیاط و عمل کلی نظام در برابر با حوادث اساسی و جدی هستند. البته این جز وظایف سپاه و نیروهای مسلح است که طبق قانون اساسی در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی حضور داشته باشند. رهبری معظم انقلاب در خصوص رابطه سپاه و دیگر واحدهای نظامی مثل بسیج، ارتش و نیروی انتظامی در مواجه با این بحران فرمودند؛ " در قالب یک فرماندهی امورات مربوط به سیل انجام شود و هرکدام از این واحدها تحت نظر آن فرماندهی ایفای نقش کنند".

* «قدرت بسیج شوندگی» مردم در یک رزمایش واقعی امتحان شد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تشریح اقدامات اولیه در زمان بحران گفت: در حوادث و مواقع بحران یک نکته‌ای وجود دارد به نام " زمان طلایی" که در آن زمان با واکنش سریع می‌توان جان انسان‌ها را نجات داد، اساساً مدیریت بحران را در چهار مرحله تعریف می‌کنند؛ پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل و مقابله، ترمیم و بازسازی حوزه پیش بینی در مباحث کلان کشوری مطرح و دنبال می‌شود، پیشگیری نیز از وظایف دولت‌ها است تا با تدابیر خود از وقوع حوادث پیشگیری‌های لازم را به عمل بیاورند، در حوزه کنترل و مقابله نیروهای مسلح همانطور که در حوادث اخیر مشاهده کردید با دستور رهبر معظم انقلاب وارد عمل شدند و عملکرد خوبی را در این راه از خود نشان دادند، و یک صحنه دیگری از دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند و این عمل انقلابی یک سرمایه اجتماعی عظیمی را برای نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش خلق کرد و ترمیم و بازسازی نیز بر عهده تمامی دستگاه‌ها است تا هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند. در جریان حوادث اخیر در ابتدای سال نکته‌ای که مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند آن است که «قدرت بسیج شوندگی» مردم بود که در یک رزمایش واقعی امتحان شد و خود را نشان داد.

*اقدامات اخیر معدل خروجی بخشی از ظرفیت‌های نظامی، دولتی و مردمی نظام

سردار جلالی با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از هموطنان‌مان در سیل اخیر، گفت: تلفاتی که این سیل از خود بجا گذاشته است ۷۵ و یا به عبارتی دیگر ۷۶ نفر است، این مقدار تلفات با این ابعاد حادثه به نسبت دیگر نقاط دنیا واقعاً آمار کمی محسوب می‌شود که باید بخاطر این نیز خدا را شاکر باشیم البته ایده آل این است که این مقدار تلفات را نیز نداشته باشیم، حادثه مشابه سیل در کشور ما در اآمریکا (نیو اورلئان) بالغ بر ۲ الی ۳ هزار نفر تلفات داشته است. اگر ما در کشور به اقدامات، تلفات و ابعاد حادثه توجه کنیم و مقایسه‌ای که با حوادث مشابه دیگر انجام می‌دهیم، متوجه می‌شویم که واقعاً اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است. و این اقدامات معدل خروجی بخشی از ظرفیت‌های نظامی، دولتی و مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. اثر دیگری که این سیل داشت حضور نیروهای عراقی (حشد الشعبی) در جریان امداد رسانی و جبران کمک‌های نیروهای سپاه و ارتشی در مقابله با تروریست‌های تکفیری وداعش در عراق بود، بنده به کمیت این حضور نمی‌پردازم، موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود همبستگی درونی است که بین مردم عراق الخصوص بسیج مردمی کشور عراق (حشد الشعبی) و ملت ایران علی الرغم اتفاقاتی که در جنگ ۸ ساله رخ داده است، ایجاد شده است، اگر ما به وقایع با نگاه فرصت محوری توجه کنیم، می‌بینیم که در حادثه سیل اخیر فرصت‌های بسیار زیادی برای ما ایجاد شده است که باید از آن استفاده و در جهت تداوم و تقویت آن عمل کنیم.

جلالی افزود: تصویر دیگری که سیل به ما نشان داد، این بود که در داخل کشور افرادی بودند که به واسطه ابزار شبکه‌های اجتماعی جوسازی‌ها، سیاه نمایی‌هایی را به راه انداختند، این افراد در همه امور اعم از حضور نیروهای عراقی، حضور نیروهای نظامی داخلی و پیشگیری و مقابله ترمیم و بازسازی، نحوه امداد رسانی، مهندسی و … بدون داشتن اطلاعات سخن گفتند که دانسته یا ندانسته در پازل دشمن قرار گرفتند، بالاخره باید بررسی کرد که در موقعی که مردم کشور ما در ۲۳ استان در حال مبارزه با سیل هستند و دچار بحران هستند این افراد در داخل کشور که این صحبت‌ها را می‌کنند، چه کاره هستند؟! نهادها، افراد و نخبگانی که وظیفه و دغدغه روشنگری دارند باید بعد از مدیریت حوادث در کشور به بازخوانی مواضع این افراد بپردازند و برای مردم تبیین کنند که در مواقع بحران و حوادث این افراد چه حرف‌هایی را زده‌اند و موضع گیری‌هایی را داشتند تا مردم با چهره واقعی این افراد فارغ از ویترینی که برای خود ساخته‌اند آشنا شوند، مردم باید بدانند که چه افرادی بدون هیچ چشم داشتی و با اهداف انسان دوستانه به کمک مردم شتافتند و تسکین آلامشان بودند و چه افرادی بر طبل تفرقه کوبیدند و سوار موج‌های سیاسی شدند.

وی در ادامه هشدار داد: این افراد با ترفندهای عملیات روانی و جوسازی‌ها و با استراتژی‌های دشمن همراه شدند. درواقع یک سری سلبریتی ضد مردم، بی عرضه و فاسد که با استفاده از مشکلات مردم در شبکه‌های اجتماعی مدعی غلط به مرجع اجتماعی و فرهنگی مردم در کشور تبدیل شده اند و باید با آن‌ها برخورد شود، بخش‌های امنیت داخلی کشور حتماً بایستی رفتار و عملکرد این افراد را مورد بررسی قرار دهد، بنظر بنده ایفای نقش ستون پنجم دشمن عیناً همین است که این افراد دنبال می‌کنند، یعنی جایی که مردم آسیب دیده اند و باید همه کمک کنند، این افراد شروع می‌کنند به جوسازی و بزرگ نمایی برخی از مشکلات کوچک، لذا دستگاه‌های امنیتی ما باید اقدامات این افراد را بررسی کند و در صورت وجود اشکال با آن‌ها برخورد نماید.

*کمک‌های ناچیز اروپایی‌ها نوعی تمسخر به مردم ایران است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: در حوزه خارجی نیز تکلیف کاملاً مشخص است امریکایی در حوزه کمک به مردم سیل زده کشور که یک حوزه کاملاً بشر دوستانه است، حساب‌های هلال احمر را مسدود کردند و اجازه دریافت کمک‌های ارزی از خارج از کشور را ندادند، امریکایی‌ها مثل گذشته دشمنی و عناد خودشان را با ملت ایران نشان و در دستور کار خود قرار دادند، این در حالی است که امریکایی‌ها مرتب در رسانه‌های خودشان دولت امریکا را بر خلاف واقعیت طرفدار مردم ایران معرفی می‌کنند، اما این موضوع در جریان سیل اخیر مشخص شد که این یک دروغ محض است. نکته دوم این است که چهره اروپایی‌ها نیز در جریان سیل اخیر مشخص شد، اروپایی‌ها کمک‌های ناچیزی را به مردم ایران کردند که به قول یکی از مسئولین ما این کمک‌ها را به فقرای کشورمان هم نمی‌دهیم، و وزارت خارجه باید به نشانه اعتراض این کمک‌های ناچیز را به کشورهای اروپایی برگرداند، کل کمک اروپایی‌ها ۱۸۰ میلیون یورو است، بنظر بنده وزارت خارجه ما باید با این گونه رفتارها برخورد کند این اقلام و مقدار کمک‌هایی که در حوادث اخیر شده بیشتر شبیه تمسخر و شوخی است که اروپایی‌ها انجام دادند. این که این حجم لباس و دیگر اقلام برای کمک به این حادثه با این ابعاد و گستردگی فرستاده شود واقعاً به نوعی تمسخر ملت ما است، در محله‌های فقیر نشین ما کمک‌های مردمی بیشتری نسبت به کمک‌های اروپایی‌ها برای مردم حادثه دیده جمع آوری شده، این گونه رفتارها نشان می‌دهد که دشمنی اروپایی‌ها و امریکایی‌ها مردم ایران چقدر زیاد است.

*تهدیدات فناوری محور، پیچیده و همه جانبه شده اند

سردار جلالی در ادامه با عنوان این که مقام معظم رهبری به موضوع پدافند غیر عامل بسیار اهمیت می‌دهند، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته با مسئولین پدافند غیر عامل اظهار داشتند؛ «هر چه از زمان می‌گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می‌شود.» یکی از دلالی که باعث می‌شود هر روز به اهمیت سازمان پدافند غیرعامل افزوده شود این است که تهدیدات تا اندازه بسیار زیادی علمی و فنی شده است. رهبری معظم تاکید داشتند در موضوع تهدیدات، این تهدیدات فناوری محور، پیچیده و همه جانبه شده‌اند، بنابراین برای مقابله با این تهدیدات نیز باید از روش‌های علمی و دانشی استفاده کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل هم در نیروهای مسلح و هم در نیروهای غیر نظامی وجود دارد، برای اولین بار هم پدافند غیرعامل در نیروهای نظامی شکل گرفته است تا از زیرساخت‌های خود به صورت غیرعامل در برابر تهدیدات محافظت کنند، از مهمترین دلایلی که پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح شکل گرفته این است که، همواره شدیدترین تهدیدات و پیچیده‌ترین تهدیدات در مقابل نیروهای مسلح شکل گرفته است، به همین خاطر باید برای مقابله با این تهدیدات اقدام متناسبی در نظر گرفته می‌شد لذا به همین خاطر پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح شکل گرفته است. در واقع نیروهای مسلح آماج حملات و تهدیدات دشمن هستند و مرتب تحت رصد و پایش دشمن قرار می‌گیرند، تا بررسی کنند چه مؤلفه‌های قدرتی به نیروهای مسلح اضافه و یا کسر می‌شود و چگونه می‌شود با آن‌ها برخورد کرد، لذا رویکردهای تهاجمی دشمن همواره علمی و دقیق بوده است و در نظراتی که از دشمن منتشر می‌شود اثر توسعه فناوری در قدرت رزمی و در قدرت دفاعی همه کشورها کاملاً مشهود است، به عبارتی هر فناوری که در داخل کشور می‌تواند قابلیت بالایی از خود داشته باشد، مورد توجه دشمن قرار می‌گیرد به عنوان مثال فناوری هسته‌ای، فناوری نانو، فناوری‌های سایبری و… که می‌تواند قابلیت و قدرتی مضاعف به نیروهای مسلح بدهد، توسط دشمن رصد می‌شوند و دشمن تلاش می‌کند آن را کنترل نماید.

*مدل‌های دشمن در تهدیدات نوین؛ از حلقه راهبردی واردن تا عملیات ترکیبی

جلالی با بیان این که اساساً نیروهای مسلح بایستی به موضوع فناوری‌ها با یک رویکرد پدافند غیرعاملی بپردازند، گفت: دشمن امروز مدل‌هایی را برای تهدید طراحی کرده است مثل «حلقه‌های راهبردی و استراتژیک واردن» که در این مدل دشمن به ما یک نگاه سیستمی دارد و می‌گوید کشورها یک سیستم‌هایی در هم تنیده هستند که حداقل از ۵ حلقه راهبردی تشکیل می‌شوند؛

*۵ حلقه راهبردی واردن

حلقه اول، رهبری ملی (مشابه مغز و سیستم عصبی): در این بخش رهبری سیاسی، مراکز اصلی تصمیم گیری‌های کلان سیاسی و نظامی (وزارتخانه‌ها، قرارگاه‌های فرماندهی، مخابرات راه دور و …) مورد حمله قرار می‌گیرند.

حلقه دوم، محصولات کلیدی (مشابه سیستم هاضمه و گردش خون): در حلقه دوم محصولات استراتژیک و مهم که منبع درآمد است مانند نفت و یا نبود آن باعث اغتشاش و قحطی می‌شود مثل گندم مورد تهاجم قرار می‌گیرند. نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، مخازن سوخت، انبارهای مواد غذایی، دارویی و شبکه آبرسانی نیز در این گروه هستند.

حلقه سوم، زیر ساخت‌های حمل و نقل (مشابه اندام حرکتی و دست و پا): فرودگاه‌ها، راه آهن، بنادر و جاده‌ها، اتوبان‌های اصلی و پل‌ها، شبکه‌های مخابراتی محلی و منطقه‌ای در این بخش قرار دارند.

حلقه چهارم، جمعیت و اراده ملی (مشابه روح و روان و اراده): ایجاد دودستگی و نفاق در مردم و نیروهای مسلح

حلقه پنجم، نیروهای عملیاتی (مشابه سلول‌های دفاعی): سیستم‌های اعلام خطر دفاعی، مواضع و سایت‌های توپخانه‌ای و موشکی، پدافند هوایی، پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های دریایی و شناورها، مراکز تعمیراتی و انبارهای قطعات یدکی.

*با رسانه می‌شود جنگید و می‌توان دفاع کرد

وی در ادامه با بیان این که، رسانه‌ها در عصر جدید تغییر ماهیت داده اند، افزود: رسانه‌ها با تغییر ماهیت در حوزه جنگ ایفای نقش می‌کنند، نقش رسانه در جنگ‌های جدید و قدیم بسیار متفاوت شده است، به عنوان مثال رسانه می‌تواند جنگ را شکل دهد، تداوم بخشد و موجب پایان جنگ شود، آنجایی که رسانه می‌‎تواند افکار عمومی را هدف قرار دهد می‌تواند جنگ را شروع کند و آنجایی که می‌تواند بر بازدارندگی اثر داشته باشند، می‌تواند جنگ را خاتمه دهد، به همین خاطر است که در دکترین نظامی امریکایی‌ها برای تهاجم باید این سه شرط وجود داشته باشد :۱) جامعه خودی عملیات را بپذیرد و قانع شده باشند "عملیات روانی در محیط داخلی خود آمریکا"، ۲) افکار عمومی جامعه هدف آماده شده باشد و بپذیرد که در راستای کمک به آن‌ها می‌خواهیم به آنان حمله کنیم، ۳) جامعه جهانی بپذیرد که کشور هدف یک تهدید جهانی است و لازم است که به این کشور حمله شود و برای همین گزینه سوم هم هست که ائتلافاتی را هم در این خصوص تشکیل می‌دهند. این شروط و این مدل‌های نوین جنگ نشان می‌دهد، که رسانه تا چه میزان تغییر ماهیت داده و درست به مثابه یک جنگ شده است، در واقع می‌توان گفت امروز با رسانه می‌شود جنگید و با رسانه می‌شود دفاع کرد.

*شبکه‌های اجتماعی درصدد تقویت نقش رسانه‌ها در جهت تأثیر گذاری بر افکار عمومی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، گفت: به عبارتی یک حمله رسانه‌ای می‌تواند یک کشور را دچار مشکل کند و یک دفاع رسانه‌ای می‌تواند از کشور در برابر بسیاری از تهدیدات دفاع کند، بنابراین باید در دانشگاه‌های نظامی ما به نقش رسانه‌ها در جنگ پرداخته شود، رسانه افکار عمومی را تولید می‌کند و طبق این اصل که نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم محور و بر پایه مردم سالاری دینی بنیان دارد و بر اساس معدل عمومی افکار عمومی کشور اداره می‌شود، افکار عمومی برای ما اهمیت زیادی پیدا می‌کند، به عنوان مثال در نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر افکار عمومی فردی را به عنوان رئیس جمهور بپذیرد آن فرد به عنوان رئیس جمهور انتخاب و فعالیت می‌کند بنابراین اداره کشور بر اساس افکار عمومی انجام می‌شود و این رسانه‌ها هستند که افکار عمومی مردم را شکل می‌دهند. از این رو در مؤلفه‌های تغییر فناورانه اثر جدی رسانه دیده می‌شود، امروز آن چیزی که به عنوان شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند به عبارتی درصدد تقویت نقش رسانه‌ها در جهت تأثیر گذاری بر افکار عمومی است، در کتاب(social media as weapon for all) گفته شده است که چگونه می‌شود با شبکه‌های اجتماعی به یک کشور حمله کرد و چگونه می‌توان با همین شبکه‌های اجتماعی از یک کشور دفاع کرد به عبارتی می‌توان با شبکه‌های اجتماعی جنگید و دفاع کرد، بنده توصیه می‌کنم برای درک بهتر نقش شبکه‌های عمومی در شکل دهی افکار عمومی این کتاب را مطالعه کنید. امروز ما درگیر تهدیدات هیبریدی هستیم به عنوان مثال تهدیدات سایبری، مردم محور، عملیات روانی، اقتصادی و امنیتی. با یکدیگر ترکیب می‌شوند و یک مدل خاصی از تهدیدات را تشکیل می‌دهند در حوادثی که دی بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد این مدل از جنگ را تجربه کردیم

*امریکایی‌ها به جنگ مردم محور روی آورده اند

جلالی تصریح کرد: ما برای تهدیدات پیش رو چند ویژگی را می‌توانیم در نظر بگیرم؛ تهدیدات جدید فناور محور هستند و فناوری و تکنولوژی از اساس این تهدیدات می‌باشند، هوشمندی و یا هوش مصنوعی (هوشمندی به معنای ترکیب قابلیت‌های سایبری با دستگاه و ماشین آلات و بطور کلی اجسام فیزیکی)، ویژگی سوم مردم محوری است، جنگ‌های جدید اساساً همه مردم محور هستند از سال ۲۰۰۳ به بعد امریکایی در جمع بندی‌های خودشان اعلام کردند ما یک مدل جنگ نوین را برای اهداف خودمان پیش بینی کرده‌ایم، امریکایی‌ها از دوره جنگ‌های سنتی و جنگ‌های کلاسیک به جنگ‌های جدید که اساساً مردم محور هستند روی آورده‌اند، آمریکایی‌ها می‌گویند مردم در گذشته در جنگ یک نقش داشتند و امروز در جنگ یک نقش دیگر دارند، در گذشته هر کشوری که در جنگ بیشتر انسان‌ها را مورد قتل عام قرار می دادقدرت بازدارندگی بیشتری داشت، امریکایی‌ها در هیروشیما و ناکازاکی با دو بمب اتمی ۲۵۰ هزار نفر را کشتند و یک عامل بازدارندگی با این کشتارها برای خود ایجاد کردند، اما امروز این استراتژی تغییر کرده و دیگر نمی‌شود با این اقدام‌ها مردم را کشت، به دلیل این که نقش رسانه‌ها جدی تر شده و هر دولت و یا گروه یا فردی بخواهد مردم را اینگونه موردتهاجم قرار دهد درگیر هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی خواهد شد و قطعاً که آن کشور با این اقدام دچار انزوا بین‌المللی و فروپاشی خواهد کرد.

جلالی تشریح کرد: جنگ‌های نوین به تعبیر امریکایی‌ها جنگ‌های بی قاعده هستند، یعنی در این نوع جنگ‌ها مردم واسطه انتقال پتانسیل منفی از دشمن به حکومت می‌شوند، در این عرصه دشمن قصد دارد، مردم را مال خود کند، در این رابطه یک استراتژیست امریکایی گفته بود که هر دولتی بتواند مردم کشورش را اداره کند و به نیازهای آنان پاسخ دهد جنگ را برده است، کما این که برخی از ارتفاعات خود را از دست بدهد، اما در نقاط مقابل اگر ارتفاعات خود را حفظ کند و نتواند مردم خود را حفظ کند قطعاً شکست خورده است. در این تهدیدات رسانه رابطه بین مردم و حکومت را تعریف می‌کند و افکار عمومی را شکل می‌دهد و می‌تواند آن را سازمان دهی کنند این یکی از ویژگی‌ها مؤثر رسانه در جنگ‌ها است، امروزه و حتی در آینده همه جنگ‌ها بایستی پیوست رسانه‌ای و مردمی داشته باشند. ویژگی بعدی جنگ‌های آینده سایبری بودن آن‌ها است، بخشی از جنگ‌های امروز و آینده سایبری هستند، به عبارتی هیچ تهدیدی وجود ندارد که در حوزه نظامی و غیر نظامی که بخشی از آن سایبری نباشد، البته باید گفت که جنگ سایبری زمانی رخ می‌دهد که یک حمله سایبری به یک زیرساخت سایبری آسیب وارد کند و به موجب آن می‌گویند جنگ سایبری رخ داده است. به عنوان مثال حمله امریکایی‌ها به زیرساخت‌های ما در نطنز یک حمله سایبری بود.

*حمله محروم‌سازی از سرویس (DDoS) چیست؟

وی در ادامه افزود: اگر یک حمله به چند زیرساخت همزمان انجام شود به آن یک حمله چند جانبه گفته می‌شود که نمونه آن توسط روس‌ها به گرجستان و اوکراین اتفاق افتاد، مدلی دیگر از جنگ سایبری وجود دارد که به آن میگویند «جنگ سایبری، مقدمه حمله نظامی» چون قدرت جنگ سایبری می‌تواند وضعیت اداره امور کشور را دچار اشکال کند و در عملکرد دولت‌ها اختلال ایجاد کند از این مدل استفاده می‌شود، به عنوان مثال روس‌ها در جنگ گرجستان یک حمله محروم سازی از سرویس (DDoS- distributed denial-of-service) انجام دادند، و پس از آن یک حمله نظامی را ترتیب دادند، این شیوه حمله را نیز بعدتر در اوکراین ادامه دادند، لذا در برخی از بررسی و پایش تهدیدات عنوان می‌شود که در برخی اوقات حمله سایبری مقدمه حمله نظامی به یک کشور است. در مدل‌های جدیدتر در واقع حمله سایبری به عنوان بخشی از حمله نظامی محسوب می‌شود، بنابراین ارتش‌های آینده به سمت سایبری شدن حرکت می‌کنند، به عنوان مثال حضور هواپیماهای بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور و در واقع برنامه‌ریزی از استفاده از قابلیت رادار گریزی بدون برقراری ارتباط حین انجام مأموریت و یا سیستم فرماندهی و کنترل عملیات‌ها کاملاً سایبری شده‌اند، بعبارتی یک لایه جدید نظامی سایبری نیز در دنیا در حال شکل‌گیری است.

*صنایع تکنولوژیک بهترین بستر برای تهدیدات سایبری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، گفت: ما و شما به عنوان نیروهای نظامی بایستی به عنوان پیشتاز با این تهدیدات آشنا باشیم و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم تا یک پدافند سایبری دقیق و عاری از نقص را انجام دهیم، اساساً سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی تکنولوژی پایه هستند و مثل نیروی زمینی وابسته به نیروی انسانی نیستند، و به دلیل این که صنایع تکنولوژیک بهترین بستر برای تهدیدات سایبری می‌باشند، باید نیروهای هوافضای سپاه و دیگر نیروهای تکنولوژی محور با نگاه آینده پژوهی به آن نگاه کنند. ما دو کار را انجام می‌دهیم، اول این که خود را تقویت کنیم و دوم این که با نیروهای دشمن مقابله کنیم، این مورد قابل اغماض است که اگر ما در حوزه سایبری ضعف‌هایی داشته باشیم، ولی ضعف در برابر تهدیدات دشمن قابل اغماض نخواهد بود و باید با حداکثر توان در مقابل تهدیدات سایبری و ترکیبی بایستیم.

*fatf جزئی از یک جنگ مالی، پولی و یک جنگ اقتصادی است

وی در ادامه گفت: ویژگی عملیات ترکیبی فضای سایبری این اجازه را به دشمن می‌دهد تا با ترکیب عملیات‌های مختلف یک هجوم همه جانبه را انجام دهد، لذا انجام عملیات‌های هوایی صرف و عملیات‌های زمینی صرف در آینده بعید بنظر می‌رسد و ما باید به دنبال راه‌های مقابله و دفع عملیات‌های ترکیبی باشیم، این نوع عملیات n نوع ترکیب دارد به عنوان مثال عملیات سایبری خالص و عملیات سایبری در حوزه‌های شناختی، اقتصادی، امنیتی، زیرساختی و … را با یکدیگر ادغام می‌کنند و حاصل آن یک تهدید جدید با ماهیت سایبری پدید می‌آید و لازمه مقابله آن یک طراحی و استراتژی خاص خود آن تهدید را طلب می‌کند. جزئی از ویژگی‌های جنگ‌های جدید ترکیب آن با تهدیدات غیر نظامی است، ما یک مقوله‌ای را داریم به عنوان تهدیدات غیر نظامی که رد حوزه‌های مردم محوری بیشتر خود را نشان می‌دهد مثل جنگ اقتصادی، عملیات روانی، عملیات فناورانه، زیرساختی و… fatf جزئی از یک جنگ مالی و پولی است که در پازل تهاجمی دشمن قرار دارد. دشمنان جنگ غیرنظامی را بر علیه ما شروع کرده اند ولی اهدافشان همان اهدافی است که در یک جنگ نظامی دنبال می‌شود و اما کاری که ما باید انجام دهیم، یک هم افزایی و هماهنگی بین عملیات‌های غیر نظامی و نظامی است که باید پدید بیاید.

*پدافند غیرعامل در مواضع نظامی به دفاع عمق داده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اظهار داشت: ما نیازمند واحدها و ساختارهایی برای پدافند غیرعامل هستیم، پدافند غیرعامل هم در نیروهای نظامی و هم در نیروهای غیر نظامی، بعبارتی پدافند غیر عامل در نیروهای نظامی یعنی موشک‌ها، پایگاه‌های هوایی، رادارها، تانک‌ها و هر موضع فرماندهی خود قابلیت دفاع را داشته باشد، اگر سیلوهای موشکی و شهرهای موشکی به این اندازه امن نبود مطمئناً در صحنه اول تمام مواضع خودی را از بین می‌بردند و دیگر مرحله دوم جنگ وجود نداشت، بنابراین باید بدانیم این نقش پدافند غیرعامل است که در مواضع نظامی به دفاع عمق داده است بنابراین موضوع پدافند غیرعامل در دانشگاه‌های نظامی یک موضوع جدی و اساسی است و باید به آن توجه ویژه داشت. ما در جنگ‌های نظامی جدید نمی‌توانیم بدون داشتن پدافند غیرعامل کاری از پیش ببریم و نمی‌توانیم کار نظامی انجام دهیم. پدافند غیرعامل این قابلیت را به سیستم‌های موشکی ما می‌دهد که بتواند شلیک کند و مورد اصابت قرار نگیرد و تداوم کارکرد خود را حین آتش دشمن حفظ نماید.

*دفاع از مردم در اولویت سازمان پدافند غیر عامل

سردار جلالی با بیان این که ما در ساختار پدافند غیر عامل باید از سه حوزه حفاظت کنیم، یادآور شد: ما بایستی در اولویت اول مردم، را در مقابل تهدیدات حفظ نمائیم، اساسی‌ترین هدفی که باید از آن‌ها حفاظت شود مردم هستند مردم را باید هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ افکار عمومی باید در مقابل تهدیدات سایبری و شبکه‌های اجتماعی محافظت شوند، این کار درستی نیست که ما مردم را بدون دفاع در برابر هجمه‌های دشمن در شبکه‌های اجتماعی رها کنیم، باید بتوانیم اولین نیازهای مردم را تأمین کنیم و در شرایط بحرانی بتوانیم از همه آن‌ها حفاظت کنیم، موضوع دوم موضوع حفاظت از زیرساخت‌ها است در حوزه‌های غیر نظامی، آب، برق و گاز و ارتباطات که جز اصلی ترین زیرساخت‌ها هستند باید در برابر بحران‌ها و خطرات حفظ شود، اگر آب و برق و گاز در شرایطی بحرانی قطع شود، نمی‌توان به مردم خدمت کرد و سلامت و امنیت آن‌ها دچار خدشه خواهد شد، لذا زیر ساخت‌های ما باید بنوعی طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرند که تحت هر شرایطی تداوم کار کرد داشته باشند، موضوع بعدی که باید به آن توجه کرد تاب‌آور بودن زیرساخت‌ها است، که با آسیب دیدن یک زیر ساخت به صورت دومینویی زیرساخت دیگر به تبع آسیب زیرساخت قبلی دچار آسیب نشوند و در نهایت سومین موضوعی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد حکومت و نظام است، پایداری حکومت و حکمرانی بر مردم باید در موضوع پدافند غیرعامل تأمین گردد.