فیلم ترنس مالیک منتقدان کن را ۲ دسته کرد/ نقد رقیب تارانتینو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایش فیلم «یک زندگی پنهان» ساخته ترنس مالیک که در جشنواره کن امسال در بخش رقابتی به نمایش درآمد منتقدان را به ۲ دسته تقسیم کرده است. شماری از منتقدان میگویند این کارگردان یک استاد سینماست که در اوج کارش قرار دارد و دیگران میگویند این فیلمی ضعیف است.
«یک زندگی پنهان» درباره مردی اتریشی است که نمیپذیرد برای آلمان نازی بجنگد. این فیلم امسال یکی از کاندیداهای دریافت جایزه نخل طلای کن است و این در حالی است که مالیک سال ۲۰۱۱ با فیلم «درخت زندگی» یک بار نخل طلا را برده است.
داستان این فیلم در منطقه برفی کوههای آلپ آغاز میشود و بعد تبدیل به درامی میشود که داستانش در یک زندان به وقوع میپیوندد. تقریباً تمام منتقدان از آن به خاطر فیلمبرداری فوقالعادهاش تجلیل کردهاند و گفتهاند فیلم به زیبایی توانسته پسزمینههای طبیعی و لحظههای صمیمی خانوادگی را به تصویر بکشد.
آگوست دیل که نقش شخصیت اصلی داستان را بازی میکند در کنفرانس خبری جشنواره گفت: مالیک طی کل مراحل فیلمبرداری به ما آزادی بسیاری داد و در عین حال زاویهها و لنزهای بسیار گستردهای را انتخاب کرد که اجازه میداد کل صحنه را در اختیار داشته باشد.
اما مالیک که از حضور در مجامع عمومی خودداری میکند و در پیشنمایش فرش قرمز فیلمش و رخداد رسانهای هم حاضر نبود، تقریباً در تمام موارد دیگر باعث اختلاف نظر منتقدان شده است.
بعضی از منتقدان گفتند این فیلم نتوانست به اندازه کافی وارد عمق انگیزههای قهرمانش بشود.
تاد مککارتی از هالیوود ریپورتر نوشت: به جای پرداختن به اجزای سنگین اخلاقی، مذهبی و سیاسی داستان، مالیک توجه خود را به مسائل دیگر جلب کرده و اینها را کمرنگ کرده است.
اما ورایتی از فیلم به عنوان بازگشتی حماسی به فرم قبلی یاد کرد و در تحسین فیلم نوشت: این فیلم توانسته به عنوان اکتشافی در باورهای شخصی، نمایشی بسیار خوب به مخاطب ارائه کند.
مالیک یکی از رقبای کوئنتین تارانتینو است که با فیلم درام پرستارهاش «روزی روزگاری در هالیوود» بازگشته است. از دیگر چهرههای اصلی رقابت امسال فیلم نیمهاتوبیوگرافیکی پدرو آلمادوار یعنی «درد و شکوه» است.
هفتادو دومین دوره جشنواره فیلم کن که به عنوان بزرگترین رخداد سینمایی جهان شناخته میشود، تا بیستوپنجم مه (شنبه چهارم خرداد) ادامه خواهد داشت.
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