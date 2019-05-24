غرامت میلیون دلاری جفری راش برای تهمت ناروا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جفری راش بازیگر برنده اسکار که به آزار جنسی متهم شده بود و از منتشر کنندگان این خبر به دادگاه شکایت کرده بود حدود یک ماه پیش از دادگاه پیروز بیرون آمد و اکنون غرامتی ۱.۹ میلیون دلاری دریافت کرد.

خبرنگار روزنامه «دیلی تلگراف» در سیدنی به نام جاناتان موران، جفری راش را به دلیل رفتار نامناسبت در رابطه با یک هنرپیشه زیر سوال برده بود.

پس از آن جفری راش ۶۷ ساله از موران به دلیل اتهام و خدشه وارد آوردن به نامش، شکایت قانونی کرد.

قاضی دادگاهی در استرالیا در ماه فروردین به نفع راش رای داد و تائید کرد که جفری راش به دلیل مقالاتی که جاناتان موران منتشر کرده، بدنام شده است. حکم قاضی ناشر دیلی تلگراف را به پرداخت ۶۱۰ هزار دلار محکوم کرده و درخواست غرامت‌های اقتصادی را به ماه مه سال جاری موکول کرده بود.

اکنون در ادامه شکایت جفری راش از روزنامه دیلی تلگراف که تحت مالکیت رابرت مرداک است، دادگاه حکم بر پرداخت ۱.۹ میلیون دلار آمریکا به عنوان غرامت داد.

روزنامه دیلی تلگراف با انتشار گزارشی دروغین، به این بازیگر استرالیایی افترا زده بود که در مراحل تهیه نمایش «شاه لیر» رفتار نامناسبی با بازیگر زن نمایش داشته است. ارین جین نورویل هم‌بازی راش در «شاه لیر» کسی بوده که این اتهام‌ها را علیه او مطرح کرد.

دادگاه متخصصانی تعیین کرد تا میزان غرامت‌های پرداختی به راش را تعیین کنند. با توجه به اینکه راش تا ۱۲ ماه بعد از این مسئله نمی‌تواند هیچ پیشنهاد کاری خوبی پیدا کند و در ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد هم درآمد او ۵۰ درصد درآمد معمول و در ۱۸ تا ۲۴ ماه بعد ۷۵ درصد درآمد معمولش خواهد بود، این غرامت تعیین شد.

روزنامه دیلی تلگراف مقاله اتهام به راش را به عنوان گزارش اصلی در صفحه اول روزنامه در ماه نوامبر ۲۰۱۷ منتشر کرد و روز بعد روزنامه‌های دیگری به تکرار این ادعا پرداختند.

جفری راش سال ۱۹۹۶ برای بازی در فیلم «درخشش» در نقش نوازنده استرالیایی پیانو برنده جوایز اسکار، بفتا، جایزه سینمایی انتخاب منتقدان برای بهترین بازیگر مرد، گلدن گلوب، و جایزه انجمن بازیگران فیلم برای بهترین بازیگر مرد شد. از دیگر بازی‌های موفق وی ایفای نقش کاپیتان باربوسا در فیلم «دزدان دریایی کارائیب» و ایفای نقش در فیلم «سخنرانی پادشاه» است.

او جزو ۲۱ بازیگری است که تاکنون موفق به کسب هر سه جایزه مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون یعنی اسکار، تونی و امی در زندگی هنری خود شده‌اند.