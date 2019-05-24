بارزترین مصداق امر به معروف ونهی از منکر، کنترل فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از غرفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازدید کرد.

غلامعلی حداد عادل ضمن بررسی دستاوردهای فرهنگی و رسانه‌ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفت: امروز بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، کنترل فضای مجازی است.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که امکان کنترل و رصد دقیق فضای مجازی را نداشته باشیم و فضای مجازی را مهم نشماریم، روزانه تعداد بی شماری از افراد از مسیر حقیقی آگاهی منحرف می‌شوند و به مطالب و سرگرمی‌های سطحی و غربی مشغول می‌شوند.

حداد عادل با تاکید بر اینکه قبل از امر به معروف مردم باید با فعالیت دقیق و با ظرفیت برای امر به معروف به فضای مجازی ورود کرد، گفت: یکی از مهمترین صدمات فضای مجازی در مطالبات و نقد، اتهام و افترا و ترویج کلمات ناپسند و ناهنجار در این فضا است که می‌تواند در پیشبرد اهداف ستاد امر به معروف و اصلاح جامعه و مسئولان نقش بسیار پر رنگی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: قبل از همه دولت باید توسط مردم و سمن‌های مردم نهاد مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد تا اولاً از رهاشدگی و عدم کنترل فضای مجازی که هم باعث ضررهای فراوان برای نظام و هم مردم شده است جلوگیری کند و نیز مطابق با تاکید مقام معظم رهبری به وضعیت معیشت مردم رسیدگی نماید.

غرفه ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با برگزاری روزانه ی نشست‌های مناظره و آزاداندیشی با موضوع «بسترها و موانع امر به معروف مسئولان از سوی مردم» و نیز برگزاری برنامه‌های ترویجی برای گروه سنی ۳ تا ۷ سال با محوریت موضوع «مسئولیت پذیری اجتماعی»، پذیرای خیل عظیمی از بازدیدکنندگان امسال نمایشگاه قرآن کریم است.