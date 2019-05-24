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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۲

حدادعادل:

بارزترین مصداق امر به معروف ونهی از منکر، کنترل فضای مجازی است

بارزترین مصداق امر به معروف ونهی از منکر، کنترل فضای مجازی است

غلامعلی حدادعادل در بازدید از غرفه ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر در نمایشگاه قرآن گفت: امروز بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، کنترل فضای مجازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از غرفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازدید کرد.

غلامعلی حداد عادل ضمن بررسی دستاوردهای فرهنگی و رسانه‌ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفت: امروز بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، کنترل فضای مجازی است.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که امکان کنترل و رصد دقیق فضای مجازی را نداشته باشیم و فضای مجازی را مهم نشماریم، روزانه تعداد بی شماری از افراد از مسیر حقیقی آگاهی منحرف می‌شوند و به مطالب و سرگرمی‌های سطحی و غربی مشغول می‌شوند.

حداد عادل با تاکید بر اینکه قبل از امر به معروف مردم باید با فعالیت دقیق و با ظرفیت برای امر به معروف به فضای مجازی ورود کرد، گفت: یکی از مهمترین صدمات فضای مجازی در مطالبات و نقد، اتهام و افترا و ترویج کلمات ناپسند و ناهنجار در این فضا است که می‌تواند در پیشبرد اهداف ستاد امر به معروف و اصلاح جامعه و مسئولان نقش بسیار پر رنگی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: قبل از همه دولت باید توسط مردم و سمن‌های مردم نهاد مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد تا اولاً از رهاشدگی و عدم کنترل فضای مجازی که هم باعث ضررهای فراوان برای نظام و هم مردم شده است جلوگیری کند و نیز مطابق با تاکید مقام معظم رهبری به وضعیت معیشت مردم رسیدگی نماید.

غرفه ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با برگزاری روزانه ی نشست‌های مناظره و آزاداندیشی با موضوع «بسترها و موانع امر به معروف مسئولان از سوی مردم» و نیز برگزاری برنامه‌های ترویجی برای گروه سنی ۳ تا ۷ سال با محوریت موضوع «مسئولیت پذیری اجتماعی»، پذیرای خیل عظیمی از بازدیدکنندگان امسال نمایشگاه قرآن کریم است.

کد مطلب 4624900

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