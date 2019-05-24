مردم در کمک رسانی به مناطق سیل زده سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان ضمن اشاره به ولادت امام حسن (ع) اظهار داشت: مردم غیور ایران به تاسی از امام حسن (ع) در زمان وقوع سیل در کشور با تمام توان به کمک مردم مناطق سیل زده کشور شتافتند و نوع دوستی خود را به جهانیان ابلاغ و سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه باید اقدامات خیرخواهانه در کشور فرهنگ سازی و رواج پیدا کند، افزود: آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، برپایی سفره‌های افطاری ساده و سایر اقدامات خداپسندانه موجب می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

حق‌الناس یکی از عوامل عدم استجابت دعاست

امام جمعه کاشان ضمن اشاره به فرا رسیدن لیالی قدر ابراز داشت: بر استجابت دعا در لیالی قدر در روایات بسیار تاکید شده است اما باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که یکی از عوامل عدم استجابت دعا حق‌الناس است و بر همین اساس باید دقت داشته باشیم که حق‌الناسی بر گردن نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از اعمال شب‌های قدر غسل است، گفت: شرکت در مراسم احیا شب‌های قدر مورد تاکید ائمه معصوم (ع) است و آداب و زیارات مخصوص به این مراسم نیز وارد شده است که تمامی موارد با جزئیات در کتاب مفاتیح‌الجنان شیخ عباس قمی قید شده است.