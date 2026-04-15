به گزارش خبرنگار مهر، در حرکتی که نشاندهنده عمق مسئولیتپذیری اجتماعی و روحیه نوعدوستی در نسل جدید است، دانشآموزان دبستان دخترانه امام جواد (ع) کاشان با مشارکت والدین خود، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای آزادی یک زندانی محکوم مالی غیرعمد جمعآوری کردند.
این اقدام خداپسندانه که با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری صورت گرفت، منجر به آزادسازی پدری شد که به دلیل محکومیت مالی در بند بود و اکنون با همت این دانشآموزان به آغوش خانواده خود بازگشته است.
شایان ذکر است، این نخستین باری نیست که دانشآموزان شهرستان کاشان در عرصههای خیرخواهانه خوش میدرخشند؛ پیش از این نیز مشارکت در طرحهای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، بخشی از فرهنگ ایثار و نوعدوستی دانشآموزان این منطقه بوده که با همافزایی خانوادهها و مدارس، به الگویی موفق در تربیت اجتماعی تبدیل شده است.
