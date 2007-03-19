3 میلیارد انسان تا سال 2025 از کمبود آب رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران با ارائه این گزارش به نقل از بان کی مون افزوده است : وضعیت آب در جهان بی ثبات است و در این باره نیاز به رویکردی منسجم و پایدار (برای مدیریت منابع آب ) بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .

در این پیام آمده است : طی سال های آینده آب بیشتری برای تولید غذا، آشامیدن و خدمات بهداشتی ، مصرف صنایع و شهرها نیاز خواهد بود .

همچنین شکاف در عرضه و تقاضای آب افزایش پیدا می کند که این موجب ناپایداری اقتصادی ، زیست محیطی و توسعه اجتماعی می شود .