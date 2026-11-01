مسمومیت ۹ نفر با گاز مونوکسید کربن در دو حادثه جداگانه در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد با اشاره به مسمومیت بر اثر گاز منواکسید کربن طی دو روز گذشته در استان، اظهار کرد: در پی وقوع دو حادثه جداگانه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان، ۹ نفر دچار مسمومیت شدند.

وی با تشریح جزئیات این حوادث افزود: حادثه نخست ساعت ۰۰:۱۶ بامداد در منطقه دمچنار سالارآباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که در پی آن، ۶ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تمامی ۶ مصدوم این حادثه در وضعیت هوشیار توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج منتقل شدند.

غفار فرد با اشاره به وقوع حادثه دوم در منطقه سروک یاسوج نیز گفت: ساعت ۲۱:۱۴ گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که در این حادثه نیز سه نفر دچار مسمومیت شدند.

وی تصریح کرد: هر سه مصدوم این حادثه نیز در وضعیت هوشیار به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با اطمینان از عملکرد صحیح وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش‌ها، از بروز حوادث ناشی از گاز مونوکسید کربن پیشگیری کنند.