تولید ۱۷۰ هزار تن پرتقال در جویبار

عبدالله رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت باغداری شهرستان جویبار اظهار کرد: سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان ۶ هزار و ۹۰۵ هکتار است که بخش عمده آن به باغ‌های پرتقال اختصاص دارد.

وی افزود: پرتقال تامسون رقم غالب تولیدی در جویبار است و ارقام تاراکو، والنسیا، کاراکارا و ناولینا نیز در باغ‌های این شهرستان کشت می‌شوند که مجموع تولید پرتقال بر اساس برآوردهای انجام‌شده در سال جاری به حدود ۱۷۰ هزار تن می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با بیان اینکه مرکبات نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارند، گفت: بخش قابل توجهی از محصول تولیدی در واحدهای سورتینگ شهرستان درجه‌بندی و بسته‌بندی می‌شود و پس از آن به بازارهای داخلی و خارجی، به‌ویژه کشورهای روسیه و گرجستان صادر می‌شود.

رحیمی توسعه زیرساخت‌های فرآوری و صادرات را از الزامات حفظ جایگاه تولید مرکبات جویبار دانست و تصریح کرد: افزایش بهره‌وری باغ‌ها، ارتقای کیفیت محصولات، ساماندهی واحدهای سورتینگ، توسعه بسته‌بندی استاندارد و تقویت بازارهای صادراتی از اولویت‌های جهاد کشاورزی شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره تولید، فرآوری و صادرات مرکبات علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصول، می‌تواند به بهبود درآمد باغداران و توسعه اشتغال در منطقه کمک کند.