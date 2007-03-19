ارزیابی کارآمدی نیروهای جدید اعزامی به عراق زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رابرت گیتس" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ای.بی.سی" آمریکا گفت : من عقیده دارم که هنوز زود است نتایج اعزام نیروهای جدید به عراق را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی همچنین افزود که ژنرال پتریوس( فرمانده جدید نظامیان آمریکایی در عراق) گفته است که پیش از تابستان نمی توان فهمید در عراق موفق می شویم و یا شکست خواهیم خورد.

وزیر دفاع آمریکا گفت : عراقی ها در مقابل آمریکا به تعهدات خودشان پایبند هستند؛ گیتس افزود: من فکر می کنم که تاکنون همه چیز به خوبی پیش رفته است.

برپایه این گزارش، ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده جدید نظامیان آمریکایی در عراق عصریکشنبه اعلام کرد: عملیات نظامی در عراق نمی تواند سالها به طول انجامد.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "بی.بی.سی" مدعی شد که اعزام نیروی بیشتر به عراق در وضعیت امنیتی این کشور تاثیر مثبت داشته است. به گفته پتریوس، تا کنون دو تیپ از پنج تیپ سربازان تازه نفس به عراق وارد شده اند.

بنابر طرح دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای امنیت عراق که در اواخر 2006میلادی اعلام شد؛ قرار است ‪ ۲۸‬هزار نیروی تازه نفس آمریکایی به عراق اعزام شوند که تا کنون کمتر از نیمی از آنها وارد این کشور شده اند.

این درحالی است که شمار سربازان کشته شده از زمان آغاز حضور نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا در عراق در مارس سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی تا کنون به سه هزار و ‪ ۲۲۰‬نفر رسیده است.