لیوورنو مقابل اودینزه شکستی سنگین را تجربه کرد/ رضایی کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لیوورنو در هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری A باشگاه های ایتالیا مقابل میزبان خود تیم اودینزه شکست سنگین 4 بر صفر را پذیرا شد.

در این دیدار آنتونیو ناتال در دقایق 35 و 69، جیان آساموآ در دقیقه 37 و بارتو در دقیقه 83 برای تیم فوتبال اودینزه گلزنی کردند تا این تیم 3 امتیاز با ارزش دیدار خانگی را بدست آورد.

رحمان رضایی در این مسابقه 90 دقیقه در ترکیب اصلی لیوورنو حضور داشت و در دقیقه 83 و پس از انجام خطای پنالتی روی بازیکن حریف از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد. ضمن اینکه سایت باشگاه لیوورنو رضایی را به عنوان زننده گل دوم تیم اودینزه معرفی کرده است (گل به خودی) اما سایر سایت های ورزشی از آساموآ به عنوان زننده این گل نامبرده اند.

* در دیگر دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال سری A باشگاه های ایتالیا نتایج زیر بدست آمد:

میلان یک - آتلانتا صفر

آسکولی یک - اینتر 2

کالیاری صفر - کیه وو 2

کاتانیا یک - رجینا 4

فیورنتینا صفر - رم صفر

مسینا صفر - تورینو 3

پارما یک - سیه نا صفر

لاتزیو 3 - آمپولی یک