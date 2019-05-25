به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، تارانتینو اعلام کرد احتمالش زیاد است که بخواهد تدوین فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» را مجدداً انجام دهد و به زمان فیلم اضافه کند.

تارانتینو با فرد راسکین تدوینگر فیلم خیلی سخت کار کردند تا بتوانند «روزی روزگاری در هالیوود» را نه تنها به موقع به جشنواره فیلم کن امسال برسانند بلکه آن را در روزهای تقریباً آغازین جشنواره و درست در روزی که فیلم «داستان عامه پسند» ۲۵ سال پیش اکران شد، به نمایش درآوردند.

تارانتینو گفته بود اگر فیلم کاملاً آماده نباشد آن را در کن نمایش نمی‌دهد و به همین دلیل نام فیلم در فهرست فیلم‌های حاضر در جشنواره در کنفرانس خبری رسمی اعلام نشده بود. وی به محض اینکه اطمینان یافت می‌تواند فیلم را آماده کند به جشنواره خبر داد و فیلم او نیز در میان فیلم‌های حاضر جای گرفت.

در نهایت این فیلم در جشنواره کن در ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه نمایش داده شد.

حالا تارانتینو گفته حاضر است فیلمش را طولانی‌تر کند.

راسکین فیلم را ابتدا در ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه تدوین کرده بود. وی در این باره گفت: خیلی غیرمعمول نیست که فیلمی در این مدت ساخته شود. من از آنها خواسته بودم هر چه فیلم گرفته بودند را به من بدهند.

اما سرانجام نظر راسکین و تارانتینو این شد که فیلم در حدود ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه تدوین شود و حالا این کارگردان می‌گوید احتمالش هست یک دور دیگر به عقب برگردد و مطمئن شود که چیزی از دست نرفته باشد.

نظر تهیه کنندگان نیز این است که فیلم مال تارانتینو است و او می‌تواند هر کاری می‌خواهد بکند و همه چیز در دست‌های پرتوان اوست.

گفته شده هر کسی صحنه‌هایی دارد که حذف شده از جمله بازی لئوناردو دی‌کاپریو در «فرار بزرگ» که در آن دمین لوییس در نقش استیو مک‌کویین ظاهر شده و بازی آل پاچینو در نقش کارگزاری که از وسترن اسپاگتی حمایت می‌کند و تنها صحنه بازی آل پاچینو بود.

در نهایت فیلم بر دالتون و دوست وفادارش بدل کاری به نام کلیف بوث متمرکز است که دی کاپریو و برد پیت نقش این ۲ شخصیت را ایفا کرده‌اند و آنها همسایه بغلی خانه شارون تیت و همسرش رومن پولانسکی کارگردان درجه یک سازنده «بچه رزمری» هستند.

در همین حال جشنواره فیلم کن که هر سال به یکی از حیوانات حاضر در فیلم‌ها نیز جایزه می‌دهد این جایزه را به سگ بزرگ فیلم کوئنتین تارانتینو اهدا کرد.

برندی اسم سگی است که در این فیلم به عنوان حیوان خانگی شخصیت برد پیت بازی کرده است. گفته شده این سگ در سکانس آخر نقش خیلی بامزه‌ای داشته است.

این جایزه که با عنوان «پالم داگ» شناخته می‌شود، اولین بار سال ۲۰۰۱ در کن اهدا شد.

سگ فیلم «آرتیست» و نیز سگی سه پا که در فیلم «من دنیل بلیک» کن لوچ بازی کرده بود، از برندگان پیشین این جایزه هستند.

تارانتینو از اینکه این جایزه را برده ابزار خوشحالی کرد و گفت: اصلاً نمی‌توانم بگویم برنده نخل طلا می‌شوم یا نه ولی جایزه «نخل سگ» خیلی باارزش است و من به سگ بازیگرمان تبریک می‌گویم که این جایزه را به آمریکا آورده است.

وی البته تایید کرد که قصد ندارد جایزه فیزیکی این بخش را که یک گردنبند چرمی قرمز باشکوه است را به این حیوان بدهد بلکه آن را روی پیش بخاری خانه‌اش حفظ خواهد کرد.