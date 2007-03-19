بی احتیاطی راننده در محور زنجان - میانه حادثه آفرید

سرهنگ مقصود شمسآذردرگفتگو با خبرنگار مهر درزنجان افزود این حادثه درساعت یک و30دقیقه بامداد یکشنبه 25کیلومتری جاده زنجان - میانه بین دو دستگاه خودرو سواری و یکدستگاه تریلر اتفاق افتاد که در نتیجه این حادثه چهار نفر دردم جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد .
وی انحراف بهچپ و سبقت غیرمجاز خودرو آردی را علت اصلی وقوع این حادثه عنوان کرد وافزود : بر اثر این سبقت، خودرو سواری پس از انحراف به چپ به دلیل لغزنده بودن سطح جاده با تریلر عبوری در این محور برخورد کرد .
شمسآذر با عنوان این مطلب که متاسفانه برخیاز رانندگان به دلیل بی توجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باعث به وجود آمدن صحنههای دلخراش میشوند گفت : رانندگان باید با سرعت مطمئن و با توجه به وضعیت جادهها و ترافیک ناشی از ازدحام سفرهای نوروزی، بااحتیاط رانندگی کنند.
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