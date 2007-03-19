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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

دراولین روزهای سفرهای نوروزی؛

بی احتیاطی راننده در محور زنجان - میانه حادثه آفرید

فرمانده‌ پلیس راه استان زنجان گفت : بر اثر حادثه رانندگی در محور زنجان - میانه چهار نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

سرهنگ مقصود شمس‌آذردرگفتگو با خبرنگار مهر درزنجان افزود این حادثه درساعت یک و30دقیقه بامداد یکشنبه 25کیلومتری جاده زنجان - میانه بین دو دستگاه خودرو سواری و یکدستگاه تریلر اتفاق افتاد که در نتیجه‌ این حادثه چهار نفر دردم جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد .

وی انحراف به‌چپ و سبقت غیرمجاز خودرو آردی را علت اصلی وقوع این حادثه عنوان کرد وافزود : بر اثر این سبقت، خودرو سواری پس‌ از انحراف به چپ به ‌دلیل لغزنده بودن سطح جاده با تریلر عبوری در این محور برخورد کرد .

شمس‌آذر با عنوان این مطلب که متاسفانه برخی‌از رانندگان به دلیل بی توجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باعث به‌ وجود آمدن صحنه‌های دلخراش می‌شوند گفت : رانندگان باید با سرعت مطمئن و با توجه به وضعیت جاده‌ها و ترافیک ناشی از ازدحام سفرهای نوروزی، بااحتیاط رانندگی کنند.

کد مطلب 462565

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