بی احتیاطی راننده در محور زنجان - میانه حادثه آفرید

سرهنگ مقصود شمس‌آذردرگفتگو با خبرنگار مهر درزنجان افزود این حادثه درساعت یک و30دقیقه بامداد یکشنبه 25کیلومتری جاده زنجان - میانه بین دو دستگاه خودرو سواری و یکدستگاه تریلر اتفاق افتاد که در نتیجه‌ این حادثه چهار نفر دردم جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد .

وی انحراف به‌چپ و سبقت غیرمجاز خودرو آردی را علت اصلی وقوع این حادثه عنوان کرد وافزود : بر اثر این سبقت، خودرو سواری پس‌ از انحراف به چپ به ‌دلیل لغزنده بودن سطح جاده با تریلر عبوری در این محور برخورد کرد .

شمس‌آذر با عنوان این مطلب که متاسفانه برخی‌از رانندگان به دلیل بی توجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باعث به‌ وجود آمدن صحنه‌های دلخراش می‌شوند گفت : رانندگان باید با سرعت مطمئن و با توجه به وضعیت جاده‌ها و ترافیک ناشی از ازدحام سفرهای نوروزی، بااحتیاط رانندگی کنند.