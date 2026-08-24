نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و هنرهای سنتی، روز دوشنبه با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، و محسن صادقی، استاندار زنجان، در این استان افتتاح شد.
نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی امسال همزمان با بیستمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و هنرهای سنتی در زنجان برگزار میشود و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری کشور، همچنین عرضه و معرفی غذاهای سنتی و اصیل ایرانی و تولیدات هنرمندان صنایعدستی فراهم کرده است.
این رویداد با برپایی ۱۵۰ غرفه صنایعدستی و ۴۰ غرفه آش برگزار شده و هنرمندانی از نقاط مختلف کشور در آن حضور دارند.
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