اطلاعات ۸۸۵ میلیون فایل آژانس املاک فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اختلال امنیتی در یک آژانس املاک شماره حساب بانکی و اطلاعات حساس مربوط به ۸۸۵ میلیون فایل آن را فاش کرده است.

نخستین بار وب سایت Kerbs On Security از این اختلال خبر داد و سپس شرکتFirst American Financial نیز آن را تأیید کرد. اختلالی در اپلیکیشن اینترنتی این شرکت سبب شده هرکسی با دسترسی به مرورگر، بتواند اطلاعات حساس مشتریان این شرکت را ببیند. البته First American Financial روز جمعه این اختلال را برطرف کرد. اما هنوز مشخص نیست آیا افرادی با مقاصد مجرمانه به اطلاعات فاش شده، دسترسی داشته‌اند یا خیر.

این آژانس املاک دربیانیه اعلام کرد شرکتی را برای بررسی در این زمینه استخدام کرده است.

اگر ۸۸۵ میلیون فایل فاش شده، توسط هکرها جمع آوری شده باشند، این مورد یکی از بزرگترین عملیات‌های افشای اطلاعات در اینترنت محسوب می‌شود.

به هرحال دفتر آژانس املاک مذکور در کالیفرنیا است. این آژانس از ۸۰۰ دفتر خود در ۹ کشور درآمدی معادل ۵.۷ میلیارد دلار دارد.