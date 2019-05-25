همدلی و اتحاد در مناطق سیل‌ زده گلستان قاب های ماندگار آفرید

حجت الاسلام ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیل گلستان بسیاری از خانهها را خراب کرد و لوازم خانگی، وسایل و اثاثیه مردم را با خود برد و به بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی آسیب زد.
وی افزود: سیل تلخیهای زیادی برای مردم ما به همراه داشت اما چیزهای مانند مهربانی، محبت، دلسوزی، همدلی، یکدلی، دستگیری، وفاداری، یکدست بودن و غیره را با خود به همراه آورد یا پررنگتر کرد.
ولی نژاد با بیان اینکه سیل همدلی را تبلور داد و به مرحله بروز و ظهور رساند، گفت: از همان روزهای اول سیل ستاد بحران سیل با حضور نهادهای حوزوی و دستگاههای فرهنگی تشکیل شد که دبیرخانه آن در سازمان تبلیغات مستقر است.
وی اضافه کرد: همه نهادهای حوزوی و مجموعههای فرهنگی و جهادی در این ستاد حضور مستمر داشتند و به صورت جهادی و بسیجی و فراگیر وارد خدمت شدند.
ولی نژاد با بیان اینکه چند نوع خدمت به سیل زدگان انجام شد، بیان کرد: جلب و جذب کمکهای مردمی و هدایت آنها به مردم سیل زده، تمهید تمام اماکن مذهبی در دسترس برای خدمت به سیل زدگان که در این طرح هئیت های مذهبیها و مساجد برای پخت غذا و جمع آوری کمکهای مردمی مشارکت کردند، از جمله اقدامات بود.
وی با اشاره به اینکه گسیل داشتن نیرو در مناطق سیل زده به عنوان گروههای جهادی از دیگر اقدامات سازمان بود، افزود: روحانیت و طلاب با علاقه فراوان و با جمعیت قابل توجه وارد منطقه سیل زده شده و کارهای فراوانی انجام دادند از جمله کارهای یدی مانند احداث سیل بند، بیل زدن، لایروبی منازل و معابر، توزیع غذا و امکانات و غیره و همچنین مشاورههایی برای کاهش آلام در کمپها انجام شد.
ولی نژاد ادامه داد: هدایت امکانات به سمت مسئولان مربوطه، همکاری با مسئولان و تشویق و توصیه مردم به همکاری در شرایط سخت از دیگر اقدمات بود.
وی اظهار کرد: بعد از فروکش کردن سیل روحانیون و نیروهای جهادی در مناطق سیل زده باقی ماندند و در ماه رمضان هم این خدمات ادامه دار بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به مردم وعده دادیم تا پایان بحران کنار آنها خواهیم بود و هیچکس را تنها نگذاشته و راهی را که آمدیم ادامه خواهیم داد.
ولی نژاد بیان کرد: در سه مرحله یکی تا پایان ماه رمضان، دیگری تا پایان شهریور و مرحله سوم تا پایان سال در کنار مردم باقی خواهیم ماند.
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