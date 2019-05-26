به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی سید مرتضی میرباقری با تاکید بر اینکه پخش زنده سخنان نامربوط مداح حاضر در هیأتی که مراسم آن از شبکه پنج سیما پخش میشده خارج از اراده مدیران شبکه بوده است، تصریح کرد: با عذرخواهی از برادران و خواهران و علمای بزرگوار اهل سنت اعلام میکنم هم تهیهکننده و مدیر این برنامه اخراج و هم شخص مدیر شبکه پنج سیما بهدلیل این کوتاهی توبیخ شده است.
وی افزود: بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) همواره رسانه ملی در مسیر احترام به مقدسات اهل سنت بویژه احترام به خلفای راشدین و امالمومنین عایشه حرکت کرده است و متأسفانه این اتفاق تأسفبار نیز از اراده شبکه و مدیران آن خارج بوده و عاملش فردی است که بدون هیچ گونه هماهنگی و به صورت ناگهانی از آنتن زنده سوءاستفاده کرده و مطالبی نامربوط و خلاف محور وحدت اسلامی بیان کرده است.
میرباقری با بیان اینکه سازمان صدا و سیما همواره در مسیر وحدت امت اسلامی حرکت کرده و بیان هرگونه مسائل اختلافی میان شیعه و سنی را سمی مهلک میداند بیان کرد: رسانه ملی علاوه بر شکایت از این فرد در محاکم قضائی مدیر و تهیهکننده برنامه و ناظر پخش را اخراج و مدیر شبکه پنج و مدیر پخش شبکه را هم توبیخ کرده است تا دیگر شاهد چنین وقایع تأسف باری نباشیم.
معاون سیمای رسانه ملی در پایان گفت: با وجود اینکه این اتفاق از اراده مدیران شبکه خارج بوده و بهصورت ناگهانی اتفاق افتاده است اما وظیفه خود دیدیم تا برخورد شدیدی با عوامل مؤثر آن داشته باشیم و امروز هم اول وقت در رأس هیأتی در مجلس شورای اسلامی حاضر میشویم تا بهصورت حضوری از نمایندگان محترم اهل سنت مجلس عذرخواهی کنیم و آنها را در جریان پیگیریها قرار دهیم.
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