به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، مصطفی قانعی بررسی عوامل مؤثر در بحران زوال و خشکیدگی بلوط (تنشهای زنده و غیرزنده) را یکی از اولویتهای کمیته حفظ جنگلهای بلوط و منابع طبیعی دانست و گفت: در همین راستا با استفاده از روشهای مولکولی زیستفناوری و عوامل کمککننده و تقویتکننده میتوان به احیا پرداخت.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حفظ و ارزیابی ذخایر ژنتیکی و ایجاد بانک ژنی بلوط با استفاده از روشهای زیستفناوری و بررسی جنبههای کنترل بیولوژیکی آفات قارچ، حشره و غیره بلوط نیز به صورت جدی در کمیته پیگیری میشود. از دیگر اقدامات برای حفظ جنگلهای بلوط، تولید متابولیتهای ثانویه دارویی بلوط با استفاده از روشهای زیستفناوری است.
به گفته قانعی، برخی از این اولویتها عملیاتی شده و برخی هنوز در مرحله مطالعاتی است. تلاشمان بر این است همه این موارد را اجرایی کنیم و از این طریق از نابودی جنگلهای بلوط پیشگیری کنیم.
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