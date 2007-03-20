همدست دیکتاتور سابق عراق هم به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "باسم رضا الحسینی" مشاور "نوری المالکی" نخست وزیرعراق با اعلام این خبرگفت :"رمضان" که متهم به دست داشتن در کشتار 148 تن از شیعیان روستای الدجیل در دهه 80 بود، ساعت 5:03 به وقت محلی به دار آویخته شد.

وی افزود: اعدام رمضان بدون هیچ نقض ( قانونی) درحضور مسئولان دفتر"نوری المالکی" و وزارت دادگستری عراق انجام شد.

این مقام عراقی همچنین تصریح کرد: یک قاضی و وکیلی نیزصبح امروز به هنگام به دارآویخته شدن "طه یاسین رمضان" حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اعدام در بغداد انجام شد، تاکید کرد: این بارمکان اعدام رمضان با مکان اعدام صدام متفاوت بود.

"حسینی" افزود: " بسیاراحتیاط کردیم تا آنچه که برسرجنازه برزان تکریتی آمد، تکرار نشود و با اشاره یکی از کارشناسان پیش از اعدام، رمضان را وزن کردیم تا ریسمان مناسب وزن وی باشد و به این ترتیب آن حادثه ای که برای برزان پیش آمد، به وقوع نپیوست".

مشاور"نوری المالکی" تصریح کرد: "لباس ها و وسایل شخصی وی را به وکیلش دادیم و امروز نیز جسد وی را به نزدیکانش تحویل می دهیم".

این درحالی است که "عارف" از وکلای مدافع "طه یاسین رمضان" عصر روزگذشته اعلام کرد که وی صبح امروز سه شنبه به دار آویخته می شود.

وی افزود: به این ترتیب "رمضان"عصر روزگذشته با خانواده اش تلفنی صحبت کرد و و به آنان اطلاع داد که صبح امروز اعدام می شود.

قاضی دادگاه الدجیل "رمضان" را به حبس ابد محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار اجرای حکم اعدام برای وی شد. به این ترتیب دادگاه جنایی عراق "رمضان" را به اعدام با دارمجازات محکوم کرد.

"طه یاسین رمضان" از کردهای اهل تسنن بود که در آگوست 2003 به دست نیروهای کرد در موصل ( 370 کیلومتری شمال بغداد) دستگیر شد و به نظامیان آمریکایی تحویل داده شد.

وی از نزدیکان صدام دیکتاتور معدوم سابق بود که در سال 1970 گروه شبه نظامی " الجیش الشعبی" وابسته به حزب بعث را تشکیل داد و از اعضای شورای رهبری از عالی ترین هیئت های حزب بعثی سابق عراق بود.

"رمضان" در سال 1991 به عنوان معاون رئیس جمهوری عراق انتخاب شد و یکی از کسانی بود که شدیدا با عملیات بازجویی برای یافتن سلاح کشتار جمعی از سوی سازمان ملل متحد مخالفت می کرد.

وی همچنین ازسوی عراقی های تبعیدی به ارتکاب جنایت ضد انسانی به ویژه کشتار کردها در سال 1988 متهم بود.

درجریان پرونده دجیل، صدام ، و دوتن از معاونینش یعنی برزان تکریتی و عواد البندر نیز به دار مجازات آویخته شدند.

صدام در صبح روز 30 دسامبرسال 2006 ( 9 دی 85) برابر با عید سعید قربان و برزان و عواد البندر هم در 15 ژانویه(25 دی 85) به دار آویخته شدند.