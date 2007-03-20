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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

مشاور وزیر خزانه داری آمریکا :

حساب های بانکی کره شمالی در ماکائو به پیونگ یانگ منتقل می شود

مشاور وزیر خزانه داری آمریکا روز سه شنبه خبر داد که مبالغ موجود در بانک ماکائو متعلق به کره شمالی به پیونگ یانگ منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"دانیل گلاسر"مشاور وزیر خزانه داری آمریکا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبلغ موجود در بانک ماکائو متعلق به کره شمالی که حدود 24 میلیون دلار است، به پیونگ یانگ انتقال می یابد.

وی تصریح کرد: این مبلغ ابتدا به حسابی در یک بانک چین منتقل و سپس به کره شمالی انتقال خواهد یافت.

آمریکا حساب های بانکی متعلق به کره شمالی در ماکائو را مسدود کرده بود.

این درحالی است که دولت چین اعلام کرد که کره شمالی اکنون آماده برچیدن تاسیسات هسته ای یونگ بیون و همچنین موافقت با ازسرگیری روند بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

کد مطلب 462725

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