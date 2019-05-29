ویستا با چهار نقاش زن در آرت فر ایروان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری ویستا، دومین آرت فر ایروان ۱۰ تا ۱۳ خرداد ماه جاری در پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود که گالری ویستا با به نمایش گذاشتن آثار چهار هنرمند جوان معاصر؛ ستاره حسینی، گندم امیری، طیبه دژدوست، و سرمه عرب در این رویداد شرکت کرده است.

در این دوره ۳۵ گالری و کیوریتور از بیش از ۸ کشور مانند انگلستان، آمریکا، اسپانیا، ایران، بلاروس، اکراین و ارمنستان آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر را در قالب نمایش‌های گروهی یا انفرادی به تماشا می‌گذارند.

پریسا پهلوان مدیر گالری ویستا درباره حضور در این رویداد با چهار هنرمند زن گفت: می دانم گالری‌ها ترجیح می‌دهند با هنرمندان شناخته شده که بازار تثبیت شده ای دارند در آرت فرها حضور یابند اما گالری ویستا از بدو تأسیس با تمرکز بر معرفی و حمایت استعدادهای نوظهور حرکت کرده است و از این رو ترجیح دادیم با همین متد در این اتفاق هنری حاضر شویم و وجوه کم‌تر دیده شده هنر معاصر ایران را به نمایش بگذاریم. پیش تر آثار این هنرمندان جوان را در گالری ویستا نمایش داده ایم و به جهت قدرت ایده و اجرا در آثارشان با اقبال مخاطبان مواجه شده اند از این رو بررسی کردیم و دیدیم بسیار خوب است در یک رویداد بین المللی هم آنها را ارائه دهیم.

پهلوان در پایان بیان کرد: انتخاب چهار نقاش زن بازتابی از رویکردها و گرایش‌های جاری در هنر معاصر ایران است. با این انتخاب ما نقش بسیار پررنگ زنان و دختران هنرمند در این تحولات هنری را یادآور شده ایم.

همزمان با این رویداد بین المللی، هفتە هنر ارمنستان با برنامه‌هایی شامل سخنرانی دربارە ظهور رویکردها در بازارهای جدید هنر، ارتباط هنر و تکنولوژی، رسانه‌ها و هنر و برپایی کارگاه‌های عملی در حال برگزاری است.