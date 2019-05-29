برنامه روسیه برای ارسال فضانورد به ماه تا ۲۰۳۰ میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، دیمیتری روگوزین مدیر سازمان فضایی روسیه در سخنرانی خود در دانشگاه مسکو فعالیتهای راسکوسموس و عملیاتهای آتی این سازمان از جمله احتمال فرود در ماه را شرح داد.
روگوزین در این سخنرانی اسلایدهایی برای دانشجویان نمایش داد که یکی از آنها مربوط به برنامه ارسال فضانورد به ماه تا ۲۰۳۰ میلادی بود.
این درحالی است که هنوز مشخص نیست روسیه چگونه هزینه این عملیات را تامین میکند. از سوی دیگر تلاش روسیه برای ارسال فضانورد به ماه رقابتی شدید با آمریکا و چین ایجاد میکند.
در طرحی که روگوزین به آن اشاره دارد، قرار است روسیه یک بوستر Super Heavy با ظرفیت ۱۰۳ متریک تن بسازد که به مدار زمین میرود. چنین سیستمی تا حدودی شبیه سیستم Spce Launch System ناسا نیز است.
علاوه برآن این برنامه شامل توسعه فضاپیمای Federation تا ۲۰۲۲ میلادی نیز است. این فضاپیما برای نخستین بار در ۲۰۲۳ میلادی به آسمان پرتاب میشود. پس از آن فضاپیما به اعماق فضا سفر میکند.
در ۲۰۲۹ میلادی ارسال فضانوردان به مدار ماه آغاز میشود همزمان تست پرواز یک لندر در ماه نیز انجام میشود.
فرود فضانوردان در ماه در ۲۰۳۰ میلادی انجام میشود. اما به گفته روگوزین او تمایل دارد در صورت امکان تاریخهای انجام عملیاتها را به جلو بیاندازد. این درحالی است که به گفته روگوزین پتانسیل زیادی برای استفاده صنعتی از ماه وجود دارد.
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