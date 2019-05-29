به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و ششمین قسمت از سری برنامههای بدون توقف، هفتم خردادماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، حجتالاسلام «شیخ محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این برنامه در پاسخ به این سوال که «یکی از عرصههایی که در این چهل سال به آن نرسیدیم عدالت است و نقد جدی به آن وجود دارد، چراکه یک طبقه حاکمیتی به وجود آمده که انگار همه آموزشها و مدیریتها و قدرت در این حلقه بسته میچرخد» یادآور شد: ما در عدالت حتماً عقبیم، به این معنا که نسبت به چهل سال قبل پسرفت کردیم و این محل بحث است و با یک سنجهها و شاخصهایی باید ارزیابی کنیم که چه قدمهای رو به جلویی برداشته شده ولی حتماً در موضوع عدالت نمره قبولی نگرفتیم و این از آن مواردی است که نه میشود کتمان کرد و نه میشود با آن مماشات کرد.
وی ادامه داد: این مشکل حتماً صدمه به جامعه و انقلابمان خواهد زد و باید خیلی زود تلاش کنیم و جدی به سمتش برویم و کارهای مؤثر دربارهاش بکنیم باز هم چشم امیدمان به جوانهاست که شاید بتوانند کارهای مؤثرتری در این زمینه انجام دهند.
این مسئول فرهنگی همچنین در پاسخ به این سوال که «در بسیاری از موارد در کشور در ارائه تعریف جوان، جوان حزباللهی را مد نظر میگیرند، واقعاً باید جوان تعریفش جوان حزباللهی باشد، آیا این نگرانی پیش نمیآید که ما جامعه را با تعریف حزباللهی و غیر حزباللهی دو قطبی کردهایم» تصریح کرد: من یک سوال میپرسم حزباللهی چه کسی است و چند درصد جوانهای ما حزباللهیاند حضرت آقا میفرمایند «به نظر من هر جوانی که شب قدر یک قرآن به سر گرفت و یا با خداوند حرف زد این در حزبالله است» پس حزباللهی همه این جوانهای کشورهستند که شما نمایندهشان هستید چند جوان میشناسید که شب قدر میگذرد از ته دلش با خدا حرف نمیزند اصلاً کاری با خدا ندارد و خدایی در زندگیاش وجود ندارد اغلب جوانهای مملکتمان حزباللهیاند، جوان حزباللهی اول جوان است دوم در حزب شیطان نیست.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که «اگر شما برای سمتی فردی بخواهید از میان یک جوان اصلاحطلب و جوان اصولگرا کدام را انتخاب میکنید» گفت: حتماً جوانی که شایسته آن مسئولیت است، دانش فنی آن کار را دارد، تخصصش را دارد و مقید به آرمانها و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی است و البته من این کار را کردم، حتماً اگر جوانی از هر دسته و گروهی باشد یا در هیچکدام از دسته و گروهها نباشد ولی جوان است، سواد این کار را دارد، رشتهاش میخورد، توان فنی این کار را دارد، تجربه کسب کرده و انگیزه دارد، خلاقیت دارد، طرح جذاب دارد، عرضه اجرا دارد حتماً باید این آدم بر سر کار بیاید، جوان حزباللهی که میگوئیم همین میشود.
وی با اشاره به اینکه جوان حزباللهی یعنی عمده جوانان این مملکت که خدا را قبول دارند، تأکید کرد: به تعبیری یادم آمد یک خبرنگاری در پاریس رفت از امام (ره) سوالی پرسید و گفت مدتهاست شما ایران نبودید، ایران فرق کرده جوانان ایران یک جور دیگری هستند، فکر میکنید جوانان امروز ایران را میشناسید، امام یک جواب دادند فرمودند من مردم ایران را از همه بهتر میشناسم و به آنها اعتماد دارم، راه آن هم این است که صبر کنید و ببینید که من میشناسم یا نه؟ اینها همان جوانهایی بودند که شاید خیلیها که به آنها نگاه میکردند به سر و وضعشان میگفتند مگر میشود در این کشور کار اسلامی کرد.
عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین تصریح کرد: یک ملاقاتی حضرت امام (ره) سالها قبلتر با آیتالله حکیم در نجف داشتند به آیتالله حکیم میگویند شما در مقابل ظلم قیام کنید و ما پشت سر شما میایستیم مرحوم آیتالله حکیم میگویند عراق با ایران فرق میکند مردم عراق ممکن است مثل ایرانیها نباشند پشت سر ما نیایند گرچه من شک دارم مردم ایران هم بیایند، امام میفرمایند شما اراده کنید مردم ایران پشت شما بسیج میشوند، آقای حکیم اعتنا نمیکنند، میگویند این مردم پسر پیغمبر (ص) را رها کردند ما که کسی نیستیم در مقایسه با پسر پیامبر (ص)، امام میفرمایند اشتباه میکنید من به مردم ایران ایمان دارم.
حجتالاسلام قمی ادامه داد: یکی از آن چیزهایی که در بحث میدان ندادن به جوانها میخواستم بگویم این بود که این اعتمادی که حضرت امام (ره) به جوانها داشتند را ما به جوانها نمیکنیم یادتان هم باشد فقط درباره پستهای بالا و مسئولیتهای رده یک حاکمیتی حرف نمیزنیم چون آنها یک تعداد محدودی است که انشاالله جوانهای شایستهای بروند آنجا، ما درباره لایههای مختلف حرف میزنیم در سازمان زیرمجموعه خودم و سازمانهایی که رفتم دیدم که این فرآیند انسانها را کارمند بار آورده یعنی خلاقیت ندارند، حس ندارند، منتظرند تا زودتر کارت بزنند بروند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان به تجربه خود در بازدید از برخی ادارات اشاره کرد و یادآور شد: من یک وقتی سرزده میروم به اتاقی در میزنم میبینم یکی مشغول یک کار دیگر است، یکی مشغول بازی است، حضرت آقا یک وقتی فرمودند که بعضی از این آقایان وزرا وقت میگذارند کار حزبی میکنند بعد فرمودند شما وقتتان را که همهاش باید خرج مردم شود میروید بخشی از آن را خرج کار حزبی میکنید این ظلم است و آن کارتان حرام و ماندنتان در جایگاه وزارت هم اگر قرار است ادامه پیدا کند اشکال دارد، حالا فکر کنید آن مسول در یک لایه و لایههای پائینتر زمان کار مشغول بازی است. در همین سازمان خودمان بعضی از این مجوزها که حتماً زیر یک هفته فرآیند اعطایش باید طول بکشد گاهی سه ماه طول میکشد و من این را در سازمانهای مختلف میبینم.
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