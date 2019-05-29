به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح الله میرزایی غروب چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تبیین رویکرد جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: امر به معروف و نهی از منکر واژگانی است که امروزه تا حد زیادی فراموش شده و نیازمند پرداختن جدی به آن است.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروزه به اشتباه تصور می‌شود که منظور از امر به معروف و نهی از منکر تنها عفاف و حجاب و گشت ارشاد است، اظهار داشت: با گذشت ۲۵ سال از تأسیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت‌های آن باید بروزرسانی می‌شد زیرا در گذشته این ستاد تنها به مسائل مربوط به عفاف و حجاب می‌پرداخت که با این وجود نتوانستیم عفاف و حجاب را به گونه‌ای شایسته در جامعه اصلاح کنیم.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: با انتصاب آیت الله صدیقی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و دکتر محبی به عنوان دبیر رویکردی جدی در ستاد شکل گرفت.

وی ادامه داد: رویکرد اول این ستاد احیای نام امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم است یعنی مردم با شنیدن نام امر به معروف و نهی از منکر تنها یاد عفاف و حجاب و گشت ارشاد نیفتند بلکه وظیفه شرعی خود را به یاد آورند.

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: تصور غلط این است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید با همه منکرات برخورد کند در حالی که ما ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم یعنی باید در جامعه مردم را با وظایف خود آشنا کنیم تا خود به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.

وی با بیان اینکه برای احیای امر به معروف و نهی از منکر باید سراغ مصادیق برویم، افزود: مصداق در نظر گرفته شده برای امر به معروف و نهی از منکر نباید تنش زا باشد تا بتوانیم به احیای امر به معروف و نهی از منکر بپردازیم.

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: برای احیای امر به معروف و نهی از منکر نباید در ابتدا به سراغ عفاف و حجاب برویم زیرا به مسأله‌ای تنش زا تبدیل شده است بلکه باید موارد دیگری از جمله محیط زیست و یا نهی از منکر مسئولان را در اولویت قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دوره جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسانه به عنوان یک معاونت در نظر گرفته شده است، افزود: یکی از مواردی که برای احیای امر به معروف و نهی از منکر در اولویت قرار داده‌ایم انجام امر به معروف و نهی از منکر مسئولین است که برای این اقدام باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود.

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: دو فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر این است که اگر می‌خواهید در احیای امر به معروف و نهی از منکر به مطالبات خود بپردازید یکی اینکه لشکر مطالبه گری راه بیندازید و دوم اینکه آتش به اختیار نه فقط در مسائل فرهنگی بلکه در همه مسائل مردم تا حصول نتیجه بایستید.

وی با اشاره به تشکیل اداره تشکل سازی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: سرفصل‌های تخصصی در امر به معروف و نهی از منکر در مسائل محیط زیست، حجاب و عفاف، آموزش و پرورش، مسئولین و غیره ایجاد خواهد شد.

لزوم ورود حوزه علمیه قم به مسئله امر به معروف و نهی از منکر

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه حوزه علمیه قم باید در امر به معروف و نهی از منکر به میدان بیاید، افزود: در خصوص سند ۲۰۳۰ باید به دنبال جایگزین باشیم که حوزه علمیه به صورت تخصصی مطالبی را در این زمینه استخراج کرده است.

وی بیان کرد: برای ساخت فرهنگ صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید گروه‌های تخصصی در این زمینه شکل گیرد.

حجت الاسلام میرزایی گفت: طلایه داران در گذشته با ثبت نام و شرکت در دوره‌های آموزش عمومی و انجام استعلام لازم کارت دریافت کرده و این افراد در خیابان به امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداختند در حالی که این اقدام خلاف فرمایش مقام معظم رهبری بود.

وی اظهار کرد: در اصلاحیه جدید برای ثبت نام طلایه داران دیگر به دنبال استعلام نیستیم بلکه پس از ثبت نام، دوره‌های آموزش تخصصی برگزار شده و کارت تخصصی امر به معروف و نهی از منکر به فرد تعلق می‌گیرد.

حل مسئله مردم اولویت اصلی برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر

قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر حل مسئله مردم را اولویت اصلی برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: برای حل مسائل مردم ابتدا باید اطلس همه استان‌ها را استخراج کنیم زیرا در استان‌های مختلف، مسائل مربوط به مردم، نوع جغرافیایی منطقه و وضعیت فرهنگی و معیشت مردم متفاوت است و با استخراج همه این امور می‌توان مشکلات اصلی مردم در هر منطقه را شناسایی کرد.

وی بیان کرد: در دستگاه‌های کشور باید طبق قانون، شورای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم که این شورا در اکثر دستگاه‌های کشور شکل گرفته و اعضای شورا برای انجام امر به معروف و نهی از منکر حتی به مدیران دستگاه خود آزاد هستند.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر نقش تصمیم گیر و تصمیم ساز را دارند، افزود: فرهنگ سازی، زمینه سازی و بستر سازی با این شورا است.

وی بیان کرد: برای نظارت عمومی مردم بر فعالیت نهادها مطالعات لازم انجام گرفته و بزرگترین اپلیکیشن نظارتی کشور توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حال ایجاد است که این اپلیکیشن به ساده‌ترین وجه در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بر اساس آن هر کس از هر نهادی تخلفی مشاهده کرد تخلف مورد نظر را با استفاده از اپلیکیشن اعلام می‌کند که پس از ثبت تخلف اولین نفر شورای امر به معروف و نهی از منکر آن دستگاه است که تخلف را مشاهده می‌کند.