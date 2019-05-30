۷۸ درصد منابع مالی بیمارستان معتمدی از بیمه تأمین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگینی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شبکه بهداشت و درمان گرمسار به میزبانی سالن جلسات این مرکز، بابیان اینکه بیشترین منابع مالی تأمینکننده بیمارستان معتمدی گرمسار از محل شرکتهای بیمه است، ابراز داشت: سهم سازمان تأمین اجتماعی از این امر ۷۸ درصد است.
وی بابیان اینکه در ۱۸ ماه گذشته هیچ کارانهای توسط سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان معتمدی گرمسار پرداختنشده است، افزود: حقالزحمه و کارانه پزشکان و کارکنان بیمارستان نیز در این مدت پرداخت نشد و این امر موجب ایجاد نارضایتیهایی در پزشکان و کارکنان بیمارستان شده است.
رئیس بیمارستان معتمدی گرمسار با اشاره به کمبود نیروی پرستار در این بیمارستان بیان کرد: استاندارد تعداد نیروهای پرستاری در این بیمارستان ۱.۸ است و این درحالی استکه این آمار در بیمارستان معتمدی گرمسار ۰.۷ گزارش میشود و این امر منجر به کاهش برخی خدمات پرستاری خواهد شد.
چگینی افزود: رفع مشکلات مالی بیمارستان معتمدی گرمسار میتواند بخش عمدهای از نارضایتیهای مردمی را در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی حل کند.
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