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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

آموزشی شدن بیمارستان معتمدی گرمسار در حال پیگیری است

آموزشی شدن بیمارستان معتمدی گرمسار در حال پیگیری است

گرمسار- فرماندار گرمسار خواستار توسعه اورژانس، خدمات بستری، دیالیز و طرح های عمرانی بیمارستان معتمدی شد و گفت: آموزشی شدن بیمارستان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در آئین آغاز عملیات ساخت مسکن پزشکان متخصص بیمارستان معتمدی گرمسار خواستار ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این بیمارستان شد و ادامه داد: رویکرد این درخواست کاهش مشکلات و خدمت رسانی به مردم است.

وی از انجام اقدامات انجام گرفته حوزه بهداشت و درمان تقدیر کرد و افزود: توسعه اورژانس، خدمات بستری، دیالیز و طرح های عمرانی بیمارستان معتمدی از مطالبات عمومی شهروندان گرمساری است.

فرماندار گرمسار به آموزشی شدن بیمارستان معتمدی گرمسار تاکید کرد و توضیح داد: این روند با حمایت نماینده مردم در مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال پیگیری است.

همتی تحقق این هدف گذاری را مستلزم فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در بیمارستان معتمدی دانست و یادآور شد: خوشبختانه نگاه مسئولان به تحقق این رویداد مثبت و سازنده و رو به جلو بوده است.

وی رفع چالش‌ها و بهبود زیرساخت‌های سلامت گرمسار را در گرو همدلی و همفکری میان همه ارکان مختلف جامعه عنوان کرد و افزود: مشارکت خیران در اجرای نیازهای درمانی شهرستان اقدام ارزشمند و قابل تقدیر بوده است.

کد مطلب 6859138

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