به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی نیچه، نیهیلیسم و معنا در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس شامل نیهیلیسم، اشکال نیهیلیسم، نیهیلیسم متافیزیکی، نیهیلیسم معرفت‌شناسی، نیهیلیسم انسانی، نیهیلیسم اخلاقی، نیهیلیسم سیاسی، نیهیلیسم پست مدرن، هرج و مرج، نسبیت اخلاقی، جنبش نیهیلیسم روسی، جنبه‌های معنادار زندگی، ارزش‌ها و دانش، شکلهای معرفت‌شناختی، هستی‌شناسی و متافیزیکی نیهیلیسم، شک و تردید رادیکال، ضدبنیادگرایی و نیهیلیسم، تاریخ، قرن ۱۹، نیچه، تفسیر هایدگر از نیچه، پست مدرنیسم، نیهیلیسم و بودیسم و نیهلیسم و فرهنگ است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/2021/02/Bangkok/ICNNM?step=2 در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/2021/02/Bangkok/ICNNM مراجعه گردد.