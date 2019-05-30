تاکید رئیسی بر استفاده از تجارب سایر کشورها در اجرای قضای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب در نشستی صمیمانه با مسئولان ادوار مختلف دستگاه قضائی، بر ضرورت ارتباط مستمر با مدیران باتجربه قوه قضائیه در دوره‌های گوناگون و استفاده از اندوخته‌ها و تجربیات آنان تأکید کرد و گفت: این نشست، شکل نمادین دارد و سرآغازی برای ارتباط مؤثر و مفید میان مدیران فعلی و سابق دستگاه قضائی است.

رئیس قوه قضائیه افزود: بدون تردید تمام بزرگانی که تاکنون در قوه قضائیه جمهوری اسلامی مسئولیت داشته‌اند از شهید آیت الله دکتر بهشتی تا آیت الله آملی لاریجانی همگی تمام تلاش و همتشان معطوف به ارتقای دستگاه قضائی و نزدیک‌تر کردن آن به قضای اسلامی بوده است اما به هر تقدیر امروز در آغاز گام دوم انقلاب ما موظفیم برای سیرت قضای اسلامی که بسیار مترقی و گره گشا است، یک قالب و صورت متناسب و قابل اجرا طراحی کنیم و این مهم فقط با کمک صاحب‌نظران، افراد صاحب تجربه، حقوقدانان، اساتید حوزه، پیشکسوتان عرصه قضا و همچنین استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و سایر نظام‌های حقوقی دنیا به دست می‌آید.

رئیسی در پایان با قدردانی از حضور همه مسئولان سابق قضائی در این نشست، بر لزوم طراحی ساز و کاری برای ارتباط مستمر و مؤثر میان دستگاه قضائی و پیشکسوتان قوه قضائیه تاکید کرد.

براساس این گزارش، در این نشست سیدمرتضی بختیاری رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، آیت الله مرتضی مقتدایی، دکتر حسینعلی امیری، دکتر سید شهاب الدین صدر، حجت الاسلام علیزاده، حجت الاسلام رهبرپور، آیت الله سید مصطفی محقق داماد، حجت الاسلام نیازی، دکتر علیرضا جمشیدی و دکتر موحد نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.